ABD'de tarihi günler! Trump'ın azil süreci görüşülürken Kongre kışlaya döndü

Temsilciler Meclisi, ABD'nin başkenti Wahsington DC'de Başkan Donald Trump'ın destekçilerini Kongre binasına saldırmasının ardından, Trump'a yönelik azil oturumunu açtı. Daha önce Cumhuriyetçi Parti'den üç isim, destekçilerinin Kongre'ye saldırmasının ardından Başkan Donald Trump'ın azledilmesine onay verebileceklerini duyurmuştu. Temsilciler Meclisi'ndeki üç numaralı Cumhuriyetçi Liz Chaney, yaptığı açıklamada "Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı makamına ve Anayasa'ya olan yeminine daha büyük ihanet etmemiştir" demişti.



