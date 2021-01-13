ABD'de tarihi günler! Trump'ın azil süreci görüşülürken Kongre kışlaya döndü
ABD'de tarihi günler yaşanıyor. Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesini görüşmek için toplandı. Trump destekçilerinin 6 Ocak günü Kongre'yi basmalarının ardından, Başkan Trump'ın 'isyana teşvik' gerekçesiyle koltuğu bırakması çağrıları gün geçtikçe artarken "İsyana teşvik"le suçlandığı madde kabul edilirse Trump, ABD tarihinde hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak. Bununla brilikte, geçen hafta Trump taraftarlarının Kongre'yi basmasının ardından binada olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Askeri bir kışla görünümüne bürünen Kongre'nin koridorlarında askerler gece ve gündüz boyunca nöbet tutuyor. İşte o görüntüler ve detaylar...
AZLEDİLİRSE BİR İLK OLACAK
Trump destekçilerinin 6 Ocak günü Kongre'yi basmalarının ardından, Başkan Trump'ın 'isyana teşvik' gerekçesiyle koltuğu bırakması çağrıları gün geçtikçe artarken "İsyana teşvik"le suçlandığı madde kabul edilirse Trump, ABD tarihinde hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.
Temsilciler Meclisi, ABD'nin başkenti Wahsington DC'de Başkan Donald Trump'ın destekçilerini Kongre binasına saldırmasının ardından, Trump'a yönelik azil oturumunu açtı. Daha önce Cumhuriyetçi Parti'den üç isim, destekçilerinin Kongre'ye saldırmasının ardından Başkan Donald Trump'ın azledilmesine onay verebileceklerini duyurmuştu. Temsilciler Meclisi'ndeki üç numaralı Cumhuriyetçi Liz Chaney, yaptığı açıklamada "Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı makamına ve Anayasa'ya olan yeminine daha büyük ihanet etmemiştir" demişti.