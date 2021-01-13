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ABD'de tarihi günler! Trump'ın azil süreci görüşülürken Kongre kışlaya döndü

ABD'de tarihi günler yaşanıyor. Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesini görüşmek için toplandı. Trump destekçilerinin 6 Ocak günü Kongre'yi basmalarının ardından, Başkan Trump'ın 'isyana teşvik' gerekçesiyle koltuğu bırakması çağrıları gün geçtikçe artarken "İsyana teşvik"le suçlandığı madde kabul edilirse Trump, ABD tarihinde hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak. Bununla brilikte, geçen hafta Trump taraftarlarının Kongre'yi basmasının ardından binada olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Askeri bir kışla görünümüne bürünen Kongre'nin koridorlarında askerler gece ve gündüz boyunca nöbet tutuyor. İşte o görüntüler ve detaylar...

13.01.2021 18:48 - Son Güncelleme: 13.01.2021 19:00
ABD'de tarihi günler! Trump'ın azil süreci görüşülürken Kongre kışlaya döndü

ABD'de tarihi günler yaşanıyor. Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesini görüşmek için toplandı.

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ABD'de tarihi günler! Trump'ın azil süreci görüşülürken Kongre kışlaya döndü

AZLEDİLİRSE BİR İLK OLACAK

Trump destekçilerinin 6 Ocak günü Kongre'yi basmalarının ardından, Başkan Trump'ın 'isyana teşvik' gerekçesiyle koltuğu bırakması çağrıları gün geçtikçe artarken "İsyana teşvik"le suçlandığı madde kabul edilirse Trump, ABD tarihinde hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.

ABD'de tarihi günler! Trump'ın azil süreci görüşülürken Kongre kışlaya döndü

Bununla brilikte, geçen hafta Trump taraftarlarının Kongre'yi basmasının ardından binada olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Askeri bir kışla görünümüne bürünen Kongre'nin koridorlarında askerler gece ve gündüz boyunca nöbet tutuyor.

ABD'de tarihi günler! Trump'ın azil süreci görüşülürken Kongre kışlaya döndü

Donald Trump, 20 Ocak'taki tevir teslim töreniyle koltuğunu Demokratların adayı seçilmiş Başkan Joe Biden'a devredecek. Ancak yaşanan olayların Trump'ın kışkırtmasıyla meydana geldiğini düşünenler, Başkan'ın 20 Ocak'tan önce koltuğu yardımcısı Mike Pence'e bırakması gerektiğini söylüyor.

ABD'de tarihi günler! Trump'ın azil süreci görüşülürken Kongre kışlaya döndü

Temsilciler Meclisi, ABD'nin başkenti Wahsington DC'de Başkan Donald Trump'ın destekçilerini Kongre binasına saldırmasının ardından, Trump'a yönelik azil oturumunu açtı. Daha önce Cumhuriyetçi Parti'den üç isim, destekçilerinin Kongre'ye saldırmasının ardından Başkan Donald Trump'ın azledilmesine onay verebileceklerini duyurmuştu. Temsilciler Meclisi'ndeki üç numaralı Cumhuriyetçi Liz Chaney, yaptığı açıklamada "Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı makamına ve Anayasa'ya olan yeminine daha büyük ihanet etmemiştir" demişti.


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