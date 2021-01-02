Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye Somali'de yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenlendi.



İNTİHAR SALDIRISI

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Basında Somali'deki Türk askerlerine yönelik saldırı olduğu yönünde haberler çıkmaktadır. Saldırı yol yapım çalışması yapmakta olan bir Türk firmasına ait şantiyeye motosikletli bir saldırgan tarafından intihar saldırısı şeklinde yapılmıştır.

BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDU

Olaya ilişkin son dakika açıklaması yapan Bakan Koca "Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2'ye yükseldi. Yaralanan 3'ü Türk 17 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum." dedi.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, "Somali'de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Mogadişu-Afgoye yolunun inşaatını üstlenen ve Somali'nin kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan bir Türk şirketi çalışanlarını hedef alan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.