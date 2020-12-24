Görüşmede 10 Kasım'da Dağlık Karabağ konusunda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü açıklamasının hayata geçirilmesi ile ilgili mevcut sorunların detaylı şekilde ele alınmasının planlandığını vurgulayan Zaharova, bölgede taraflara insani yardım, muhtemel çatışma riskinin en aza indirilmesi konusuna vurgu yapılacağına işaret etti.