Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Çavuşoğlu'nun Rusya'ya yapacağı resmi ziyaret ile ilgili bilgi verdi.
Her iki bakanın görüşmesi esnasında uluslararası sorunlar ve bölgesel güncel konuların detaylı şekilde ele alınacağını kaydeden Zaharova, Karadeniz bölgesi, Ukrayna, Orta Asya, Güney Kafkasya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki durumun görüşüleceğini belirtti.
MUHTEMEL ÇATIŞMA RİSKİNİN...
Görüşmede 10 Kasım'da Dağlık Karabağ konusunda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü açıklamasının hayata geçirilmesi ile ilgili mevcut sorunların detaylı şekilde ele alınmasının planlandığını vurgulayan Zaharova, bölgede taraflara insani yardım, muhtemel çatışma riskinin en aza indirilmesi konusuna vurgu yapılacağına işaret etti.