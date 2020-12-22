"KARABAĞ SAVAŞI'NDA ERMENİSTAN'I DESTEKLEMELİYDİK"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Meclis oturumunda açıklamalarda bulunan Bilaş, "Karabağ savaşı sırasında, diplomatik terbiyeyi bir kenara bırakarak Ermenistan'ı desteklememiz gerekliydi. Bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti ile Güney Kafkasya'nın bazı kısımları gerçek ve tarihi belgelere göre İran anavatanının bir parçası olup, gelecekte bir şey olduğunda, bu bölgeler anavatanlarına, İran'a iade edilmelidir. İran, Türkiye'ye yönelik Avrupa ve Amerika yaptırımlarını kayıtsız şartsız desteklemelidir" dedi.