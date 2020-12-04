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    • Dünya
    • 04.12.2020 Gazete
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    Sancılı süreç!

    ’de 6 kişi, doğum için ’den ülkeye getirmekle suçlandı. Sahte iş ve turist vizeleri kullandıkları anlaşıldı.

    Sancılı süreç!

    ABD'de 6 kişi, Türkiye'den hamile kadınları doğum yapmak üzere yasa dışı yollarla ülkeye getirmekle suçlandı. Şüphelilerin Türkiye'de sosyal medyada "Bebeğim ABD'de doğmalı", "Amerika'da doğum" başlıklı paylaşımlarla ulaştıkları anne adaylarından kişi başına en az 7 bin 500 dolar tahsil ettiği iddia edildi. Savcılık, İ.A. ve S.K. adlı kişilerin liderlik ettiği şebeke üyelerini, sağlık sistemini 2.1 milyon dolar zarar uğratmakla suçladı. ABD'de ülke sınırlarında doğan her çocuk vatandaşlığa hak kazanıyor.

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