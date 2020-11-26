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    • Dünya
    • 26.11.2020 10:44
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    • 26.11.2020 10:44
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    Kuş gribi 'da yayılmaya devam ediyor

    ’da bu ay başından beri tespit edilen toplu kuş gribi vakalarının onuncusu bu kez 'ndeki bir nde görüldü. Yaklaşık 146 bin tavuğun itlaf edileceği bildirildi.

    İHA
    Koronadan sonra bir salgın daha! O ülkede yayılıyor

    Ocak 2018'den bu yana toplu kuş gribi vakalarının ilk olarak bu ay başında yeniden görüldüğü Japonya'dan bir kötü haber daha geldi.

    Daha önce Kagawa'da 8, Fukuoka'da 1 çiftlikte doğrulanan salgının bu kez Hyogo Eyaleti'ndeki bir tesise sıçradığı açıklandı.

    ONUNCU SALGIN
    Ülkede bu yıl doğrulanan onuncu salgın olarak kayıtlara geçen gelişmenin ardından yaklaşık 146 bin tavuğun tedbir amacıyla itlaf edileceği bildirilirken, Awaji şehrindeki çalışmalara Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin de destek vereceği öğrenildi.



    YAYILMAYA DEVAM EDİYOR
    Japonya'da ilk olarak 5 Kasım'da Kagawa Eyaleti'ndeki bir tavuk çiftliğinden rapor edilen toplu kuş gribi vakalarının Ocak 2018'den bu yana ilk olduğu kaydedilmiş, aynı bölgedeki 8 tesisin ardından salgın son olarak Fukuoka'ya sıçramıştı.

    Hyogo Eyaleti'ndeki son vakalarla birlikte bu yıl tespit edilen toplu kuş gribi vakalarının sayısı 10'a, salgından etkilenen eyaletlerin sayısı ise 3'e yükselmiş oldu.
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    Haberler Dünya Kuş gribi Japonya'da yayılmaya devam ediyor