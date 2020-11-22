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    • 23.11.2020 06:24
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    SON DAKİKA: 'ta saldırısı: 3 polis hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, 'ın batısındaki Enbar vilayetinde 'lı teröristler tarafından kurulan pusu sonucu 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

    AA
    Irak'ta kanlı DEAŞ saldırısı!

    'ın batısındaki Enbar vilayetinde 'lı teröristler tarafından kurulan pusu sonucu 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Enbar Emniyet Müdürlüğünden Polis Yüzbaşı Ahmed Duleymi yaptığı açıklamada, vilayet merkezi Sakkar bölgesinde içinde 3 polisi taşıyan sivil bir araca DEAŞ'lı teröristlerin pusu kurduğunu söyledi.

    Duleymi, teröristlerin 3 polisi öldürerek sivil aracı yaktıklarını, yakmaya kalkıştıkları bir tankerin şoförünü kaçırdıklarını aktardı. Ahmed Duleymi, şoförün akıbetinin meçhul olduğunu kaydetti.

    Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

    Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle , Diyala, , Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 polis hayatını kaybetti