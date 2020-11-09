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    • 10.11.2020 05:31
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    'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından Ermeni halkı hükümet binasını bastı!

    'ın başkenti Erivan da protestocular, 'ın Ermenistan'ın işgal ettiği 'da karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplandı. Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.

    'ın başkenti Erivan da protestocular, 'ın Ermenistan'ın işgal ettiği 'da karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplandı.

    Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.

    Bazı protestocular Paşinyan'ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu.

    Paşinyan, bir süre önce Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir."

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    Haberler Dünya Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından Ermeni halkı hükümet binasını bastı!