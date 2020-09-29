Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki işgalini genişletmek için önceki gün saldırı başlatan Ermeni güçleri ve daha önceden Suriye'den getirilen PKK'lı teröristlere karşı da üstünlük sağladı.

Ermenistan'ın önceki gün başlattığı Karabağ bölgesindeki saldırıları ardından çatışmalar Fuzuli ve Cebrayil bölgeleri ile Karabağ'ın kuzey bölgelerinde yoğunlaştı. Azerbaycan ordusu, bu bölgelerde Ermeni ordusunun yanı sıra PKK'lı teröristlere karşı da mücadele veriyor. Fuzuli-Cebrayil bölgesi, İran üzerinden bölgeye sızdırılan, Karabağ kuzeyi ise Sevan gölünden bölgeye sızdırılan PKK'lı teröristlerin yerleştirildiği bölgeler olarak biliniyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, saldırı öncesi Fransa'nın Suriye ve Irak kuzeyinde PKK içerisinden oluşturduğu Ermeni taburları, Irak ve İran üzerinden bölgeye taşınmıştı.

TAMAMI ERMENİSTAN'IN YANINDA

Halen Azerbaycan'a yönelik Ermeni saldırılarının arkasındaki güçler olarak; Rusya'nın silah ve mühimmat desteği, Birleşik Arap Emirlikleri'nin finansman desteği, Fransa'nın Asala ve PKK koordinasyonuyla bölgeye gönderilen Ermeni taburlarını oluşturması, Karabağ'a gönderilen PKK'lı teröristlerin, ABD, Fransa, Rusya'nın PKK ile yan yana bulunduğu Kamışlı bölgesinden gönderilmiş olmaları, Türkiye'nin terörle mücadelesi dolayısıyla Ağrı istikametini kullanamayan PKK'lı teröristlerin Karadağ'a taşınması için Irak ve İran'ın yol açması dikkat çekiyor.

SADECE TÜRKİYE'YE GÜVENİYOR

Sahadaki Ermenistan'a destek olarak görülebilecek tüm bu gelişmeler ve ülkeler Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de ittifak oluşturan ülkelerden oluşuyor.