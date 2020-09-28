Ermenistan'ın alçak saldırısının ardından misliyle karşılık veren Azerbaycan işgal altındaki bölgeleri almaya devam ediyor. Yaşanan gerilim hakkında önemli açıklamalarda bulunan SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, Ermenistan ile Azerbaycan arasında başlayan sıcak çatışmanın sınırlı veya uzun süreli bir savaşa dönüşebileceğini belirterek, uluslararası ve bölgesel konjonktürün buna çok müsait olduğunu, olası bir savaşta Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini yeniden kendi kontrolüne alabileceğini söyledi.