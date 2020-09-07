Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 08.09.2020 05:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2020 05:31
    ABONE OL

    çocuk istismarıyla suçlanan 'li piskoposun istifasını kabul etti

    'li , 'bir çocuğu taciz etmek' suçlamasının ardından istifa etti. Katolik aleminin ruhani lideri , Mulloy'un istifasını kabul etti.

    Papa istismarcı piskoposun istifasını kabul etti

    Vatikan Devlet Başkanı , 1980'li yıllarda bir çocuğu taciz etmekle suçlanan 'li 'un istifasını kabul etti.

    Vatikan'a yakın basın yayın organlarında yer alan habere göre, haziran ayında ABD'nin Minnesota eyaletinin Duluth kenti piskoposluğuna atanan , ağustos ayında, 1980'lerin başında reşit olmayan bir kişiye cinsel tacizde bulunmakla suçlandı.

    Monsenyör Mulloy, hakkındaki suçlamaların kendisine bildirilmesinden sonra istifa ederken, Papa Franciscus da bugün Mulloy'un istifasını kabul etti.

    66 yaşındaki Mulloy'un normalde 1 Ekim'de görevine başlaması bekleniyordu.

    Bu arada, Vatikan'dan yapılan açıklamada da Papa'nın Mulloy'un istifasını kabul ettiği belirtilirken, istifaya herhangi bir gerekçe gösterilmedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Papa Franciscus çocuk istismarıyla suçlanan ABD'li piskoposun istifasını kabul etti
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri