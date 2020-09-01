Doran, ABD merkezli Hoover Enstitüsü'nde yayınlanan makalesinde, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile kurulan ilişkiler nedeniyle ABD-Türkiye ilişkilerinin büyük zarar gördüğünü kaydetti.

Obama döneminde ABD'nin, Suriye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doran, "Obama'nın, PKK'nın Suriye kolunu sahiplenmesi büyük bir siyasi skandaldı. Buna tek neden, ABD hükümetinin PKK'yı bir terör örgütü olarak tanımlaması değil. Washington, bu ilişkiyi gizlemek için YPG'yi Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak yeniden isimlendirdi." ifadelerini kullandı.