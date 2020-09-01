Doran, ABD merkezli Hoover Enstitüsü'nde yayınlanan makalesinde, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile kurulan ilişkiler nedeniyle ABD-Türkiye ilişkilerinin büyük zarar gördüğünü kaydetti.
Obama döneminde ABD'nin, Suriye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doran, "Obama'nın, PKK'nın Suriye kolunu sahiplenmesi büyük bir siyasi skandaldı. Buna tek neden, ABD hükümetinin PKK'yı bir terör örgütü olarak tanımlaması değil. Washington, bu ilişkiyi gizlemek için YPG'yi Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak yeniden isimlendirdi." ifadelerini kullandı.
Doran, Amerika'nın sahadaki çıkarlarını koruyacak bir düzende istikrarlı, kendine güvenen ve gücü yansıtabilen ülkelerle birlikte çalışması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bu kriterleri karşılayabilen çok az sayıdaki ülkenin başında yer aldığını söyledi.
"AMERİKA'NIN BİR ERDOĞAN SORUNU YOK; TÜRKİYE SORUNU VAR"