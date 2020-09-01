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    Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepkisi: Ada'daki dengeyi yok saymaktır

    Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin ’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "Karar Ada'daki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saymaktadır" ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye GKRY tepkisi

    Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına tepki gösterdi. Açıklamada "Karar Ada'daki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saymaktadır" ifadelerine yer verildi.

    Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
    ABD'nin Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunun kaldırılması yönünde bugün (1 Eylül) açıkladığı karar Ada'daki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saymaktadır.

    Bu kararın Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceği de muhakkaktır.

    Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır.

    ABD'nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz.

    Aksi takdirde , garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır.

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