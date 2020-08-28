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    • 28.08.2020 16:20
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    Son dakika: Kalın'dan 'nin Özel Temsilcisi Jeffrey'e çok net Suriye mesajı

    Son dakika haberi... Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede başta olmak üzere krizi, siyasi süreç, çalışmaları, terörle mücadele, ler, bölgesel meselelerle ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede, Suriye'deki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri desteğin kabul edilemez olduğu vurgulanarak, , PKK/PYD/YPG dahil tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliği 'li muhataplara iletildi.

    Türkiye'den ABD'ye çok net Suriye mesajı

    ve Büyükelçi İbrahim Kalın, 'nin Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetle Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi.

    Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede başta olmak üzere Suriye krizi, siyasi süreç, çalışmaları, terörle mücadele, ler, bölgesel meseleler ile ikili ilişkiler ele alındı.

    İdlib'de mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda Rejimin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine karşın, çatışmasızlık ortamının muhafaza edilmesi yönünde 'nin kararlılığı ifade edildi.

    Görüşmede, rejimin siyasi süreci baltalama girişimlerine karşı, Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşlerinin sağlanması yönünde ortak çalışmaların artırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

    Suriye'deki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri desteğin kabul edilemez olduğunun vurgulandığı görüşmede, , PKK/PYD/YPG dahil tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliği ABD'li muhataplara iletildi.

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