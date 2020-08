Fransız tarihçiden A Haber'de Macron'a çok sert sözler: Her yer ile ilgili konuşuyor ama hiçbir şey başaramıyor

"MACRON BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRMELİ"

Fransız tarihçi Charles Saint Prot, "Fransa, Türkiyeyi çok iyi tanıyor ve ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Türkiye ve Fransa Akdeniz'deki sorunları birlikte çözebilir. Türkiye, Fransa'nın düşmanı değil. Türkiye büyük bir güç. Akdeniz'de böyle bir güce sahip olmak iyi bir şey. Türkiye, Akdeniz'de bir yabancı değil. Türkiye bir Akdeniz ülkesi. Macron bakış açısını değiştirmeli" dedi.



"HER YER İLE İLGİLİ KONUŞUYOR AMA HİÇBİR ŞEY BAŞARAMIYOR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşmayı seven bir adam olarak tanımlayan Fransız tarihçi, "Lübnan, Libya, Yunanistan... Her yer ile ilgili konuşuyor. Ama hiçbir şey başaramıyor. Bunu değiştirmeli ve gerçekçi bir politika izlemeli. Fransa'nın tarihini daha iyi bilmeli" şeklinde konuştu.



"AVRUPA BİRLİĞİ DİYE BİR ŞEY YOK!"

Doğu Akdeniz'de yaşanan bu süreçte Avrupa Birliği'nin takındığı tavrı yorumlayan Charles Saint Prot, "Şu konuda açık olmalıyız, Avrupa Birliği diye bir şey yok. Ne ortak bir politikamız ne de askeri gücümüz var" ifadelerini kullandı.