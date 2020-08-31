



FRANSIZ İŞGALİYLE BAŞLAYAN KAOS DÖNEMİ

Osmanlı Devleti hâkimiyetinde yaklaşık 400 yıl kalan Lübnan'ın farklı din ve mezheplerden oluşan halkı, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği Fransız mandasından 22 Kasım 1943'te kurtularak bağımsızlığına kavuştu ancak işgalci güç Fransa'nın arkasında bıraktığı mezhepsel yönetim sisteminin sorunlarından kurtulamadı.

Fransız işgalinin başladığı 100 yıldan beri siyasi ve güvenlik istikrarına bir türlü kavuşamayan Lübnan'daki mevcut mezhepsel yönetim sistemi, uzun yıllardan beri yaşanan savaş, işgal ve anlaşmalara rağmen hala kaoslarla halkı tehdit etmeye devam ediyor.

Lübnan, bağımsızlığına kavuştuğu 77 yıldan beri bölgesel ve uluslararası çekişmelerin de kurbanı olmaktan kurtulmadı.

İran'ın, bölgedeki nüfuz ve çıkarları doğrultusunda Lübnan Hizbullahını desteklediği ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de Sünni bazı aileler üzerinden etkili olmaya çalıştığı Lübnan'da, Fransızlar da Hristiyanlar üzerinden hala manda yönetimi dönemindeki düşünceleriyle yaklaşmaya devam ediyor.

Bu nedenle siyasi, ekonomik ve sosyal krizlerle boğuşan Lübnan'daki mezhepçilik faktörü her geçen gün daha fazla öne çıkarken, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak altyapı hizmetleri konusunda bir ilerleme kaydedilmediği gibi yoksulluk ve işsizlik de artmaya devam ediyor.