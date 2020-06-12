Tunus Savunma Bakanı İmad el-Hazki, ABD'nin ülkelerinde üs kurma isteğine karşı olduklarını açıkladı. Yerel bir radyoya açıklamalarda bulunan Hazki, "Tunus, topraklarının askeri operasyonlar ya da yabancı askeri üsler için kullanılmasını kabul etmez. Ülkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün de kara, deniz ve hava sahalarında egemenliği elinde bulundurmaya devam ediyor. Hiçbir yabancı gücün ülkemizde bulunmasına izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.