Türkiye'nin 2006 yılında İsrail'den almak için anlaştığı ve 5 yıl sonra teslim edilen İHA'ların motorlarının ve kameralarının sorunlu çıkmasının Türkiye'yi, kendi yerli ve milli İHA ve SİHA programını geliştirmeye yönelttiği kaydedildi.

Türkiye'nin İHA ve SİHA programının, 2000'li yılların başından bu yana bu alandaki çalışmalarıyla kendisinden söz ettiren Selçuk Bayraktar öncülüğünde gerçekleştiğine işaret edilen haberde, Bayraktar'ın 2014 yılında Türk ordusundan aldığı siparişlerle bu alandaki programını hızla geliştirdiği bildirildi.