



Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvarda ortaya çıktığını iddia etmiş ve elinde konuyla alakalı deliller olduğunu söylemişti. DSÖ ise ABD'nin bu iddialara yönelik hiçbir kanıt göstermediğini vurguladı.