Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 25.04.2020 09:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2020 09:59
    ABONE OL

    : ’de virüs nedeniyle gerçekleşen ölümler 52 bini geçti

    haberi... Küresel tehdit olmayı sürdüren virüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen ’de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 52 bini geçti.

    ABD’de korkunç bilanço! 52 bini geçti

    Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan virüs nedeniyle 'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 1,974 artarak 52 bin 217'ye yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 39 bin 49 artarak 925 bin 758'e dayandı.



    TRUMP DÜŞÜŞ VAR DEDİ
    ABD Başkanı , ABD'de yapılan yeni tip (-19) testlerindeki pozitif sonuç oranının son 1 haftada yüzde 38'den yüzde 28'e düştüğünü açıkladı.



    TÜRKLER YURDA DÖNÜYOR
    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uçuşlar durdurulunca yurda dönemeyen ABD'deki Türk vatandaşları, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye'ye hareket etti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: ABD’de koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümler 52 bini geçti
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri