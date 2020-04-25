Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 1,974 artarak 52 bin 217'ye yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 39 bin 49 artarak 925 bin 758'e dayandı.







TRUMP DÜŞÜŞ VAR DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerindeki pozitif sonuç oranının son 1 haftada yüzde 38'den yüzde 28'e düştüğünü açıkladı.







TÜRKLER YURDA DÖNÜYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uçuşlar durdurulunca yurda dönemeyen ABD'deki Türk vatandaşları, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye'ye hareket etti.



