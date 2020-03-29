25 Mart tarihinde 48 bin 461, 26 Mart'ta 60 bin 830, 27 Mart yani dün 64 bin 501... Corona virüs o kadar hızlı yayılıyor ki, son üç günde belirlenen vakalar rekor kırdı. Dünya genelinde ise bu sabah 600 bini aştı.

Şimdiye kadar dördü NATO askeri, ikisi yabancı diplomat 110 vakanın tespit edildiği ve dört kişinin yaşamını yitirdiği Afganistan'da ise, başkent Kabil karantinaya alındı. Kabil'de eczaneler ve süpermarketler dışındaki tüm dükkanlar da kapalı olacak.

Kabil'den önce karantina ilan edilen Herat kentinde, bir corona virüs kurbanı hiçbir yerleşimin olmadığı dağ başında gömüldü.