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yı şoke eden görüntüler! 'da koronavirüsten ölenleri dağ başına gömdüler!

’de ortaya çıkan ve Antartika hariç tüm kıtalara yayılan yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor. Şu ana kadar 600 bin kişi koronavirüsten hayatını kaybederken gelen son dakika görüntüleri şoke etti. ’da koronavirüsten ölen bir kişi, özel ekipler tarafından yerleşim yerinin olmadığı bir dağ başına götürülerek kepçeyle gömüldü.

  • Dünya
  • 29.03.2020 08:16
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 08:16
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25 Mart tarihinde 48 bin 461, 26 Mart'ta 60 bin 830, 27 Mart yani dün 64 bin 501... Corona virüs o kadar hızlı yayılıyor ki, son üç günde belirlenen vakalar rekor kırdı. Dünya genelinde ise bu sabah 600 bini aştı.

Şimdiye kadar dördü NATO askeri, ikisi yabancı diplomat 110 vakanın tespit edildiği ve dört kişinin yaşamını yitirdiği Afganistan'da ise, başkent Kabil karantinaya alındı. Kabil'de eczaneler ve süpermarketler dışındaki tüm dükkanlar da kapalı olacak.

Kabil'den önce karantina ilan edilen Herat kentinde, bir corona virüs kurbanı hiçbir yerleşimin olmadığı dağ başında gömüldü.

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