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'da kokutan koronavirüs bilançosu: Bir günde 662 ölü

'da dün 662 kişi daha hayatını kaybetti. sayısı 8 bin 165'e yükseldi. 'da ise virüsten ölenlerin sayısı, son 24 saatte 365 artarak 1696'ya yükseldi. Ülkede bir günde en yüksek ölümün gerçekleştiği gün oldu.

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Bir günde 662 ölü
İtalya'da dün 662 kişi daha hayatını kaybetti. sayısı 8 bin 165'e yükseldi. 'da ise virüsten ölenlerin sayısı, son 24 saatte 365 artarak 1696'ya yükseldi. Ülkede bir günde en yüksek ölümün gerçekleştiği gün oldu.

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