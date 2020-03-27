İtalya'da dün 662 kişi daha hayatını kaybetti. Kurban sayısı 8 bin 165'e yükseldi. Fransa'da ise virüsten ölenlerin sayısı, son 24 saatte 365 artarak 1696'ya yükseldi. Ülkede bir günde en yüksek ölümün gerçekleştiği gün oldu.
İtalya'da kokutan koronavirüs bilançosu: Bir günde 662 ölü
İtalya'da dün 662 kişi daha hayatını kaybetti. Kurban sayısı 8 bin 165'e yükseldi. Fransa'da ise virüsten ölenlerin sayısı, son 24 saatte 365 artarak 1696'ya yükseldi. Ülkede bir günde en yüksek ölümün gerçekleştiği gün oldu.
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