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duyurdu! Seyahatlere kısıtlama getirildi

Çin'de ortaya çıkan yeni tip (Kovid-19) Çin'in ardından en büyük hasarı Avrupa'ya verdi. Komisyonu Başkanı virüse karşı alınan tedbirler kapsamında "Üye ülkelere yapılacak gerekli olmayan seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirildiğini, ülkesine dönen AB vatandaşlarının, İngiliz vatandaşlarının, bazı sağlık çalışanlarının ve bilim adamlarının istisna tutulduğunu" duyurdu.

  • Dünya
  • 16.03.2020 18:56
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 19:19
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AB'den seyahatlere kısıtlama

Çin'de ortaya çıkan yeni tip (Kovid-19) Çin'in ardından en büyük hasarı Avrupa'ya verdi. Binlerce ölümün yaşandığı Avrupa virüse karşı tedbirler almaya çalışıyor.

Avrupa Birliği () Komisyonu Başkanı , üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getirecek düzenleme hazırladıklarını duyurdu.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, G7 liderleri ile yapılan video konferansın ardından Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkeler arasında koordinasyonun çok önemli olduğunu vurgulayan von der Leyen, alınan tedbirlerle koronavirüsün yayılmasını sınırlandırmayı amaçladıklarını anlattı.

Von der Leyen, "Küresel bir sağlık kriziyle yüzleşiyoruz. Bu krizin vatandaşlarımıza ve ekonomilerimize ciddi etkileri oluyor." diye konuştu.

AB üyesi ülkelere yapılacak gerekli olmayan seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirilmesini içeren düzenleme hazırladıklarını belirten von der Leyen, AB vatandaşlarının, doktor ve hemşire gibi sağlık çalışanlarının ve krizin çözümü üzerinde çalışan bilim insanlarının buna dahil olmadığını anlattı.

"BU KRİZ ZOR OLACAK"
Düzenlemenin, yarın AB liderlerinin yapacağı video konferans toplantısında oylanması bekleniyor.

AB Konseyi Başkanı Michel ise Kovid-19 salgınına ilişkin, "Biliyoruz ki bu kriz zor olacak, zaman alacak ve birlik olmak son derece gerekli olacak." dedi.

G7 toplantısında diğer liderlere güçlü bir siyasi irade gerektiğini ifade ettiğini belirten Michel, "Önceliğimiz (AB içinde) bireylerin mecburi olmayan seyahatlerini azaltırken, malların serbest biçimde dolaşımını güvence altına almak. Böylece, tek pazarın bütünlüğünü mümkün olduğunca sürdürebiliriz." ifadesini kullandı.

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