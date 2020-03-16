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Papa yasağa aldırış etmedi, koronavirüs nedeniyle karantinada olan Roma caddelerinde gezdi

İtalya koronavirüs salgınını en çok hisseden ülkelerin başında geliyor. Bölgede OHAL ilan edilirken, her gün yüzlerce kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Bölgede salgın nedeniyle ölü sayısı 2 bine yaklaştı. Papa Francis ise yasağa aldırış etmeyerek, karantinada bulunan Roma'nın ıssız sokaklarında gezerek boş meydanları selamladı.

16.03.2020 11:15 - Son Güncelleme: 16.03.2020 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





