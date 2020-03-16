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Papa yasağa aldırış etmedi, koronavirüs nedeniyle karantinada olan Roma caddelerinde gezdi
Papa yasağa aldırış etmedi, koronavirüs nedeniyle karantinada olan Roma caddelerinde gezdi
İtalya koronavirüs salgınını en çok hisseden ülkelerin başında geliyor. Bölgede OHAL ilan edilirken, her gün yüzlerce kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Bölgede salgın nedeniyle ölü sayısı 2 bine yaklaştı. Papa Francis ise yasağa aldırış etmeyerek, karantinada bulunan Roma'nın ıssız sokaklarında gezerek boş meydanları selamladı.
16.03.2020 11:15
- Son Güncelleme: 16.03.2020 11:15
Papa Francis, İtalyan hükümetinin evinizde kalın tavsiyelerine kulak asmadı.
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Sokağa çıkan Papa Francis, corona virüs salgınının sona ermesi adına dua etmek için Roma'nın ıssız sokaklarından kiliseye doğru yürüdü.
Katolik lider daha önce de karantinanın bütün ülkeye yayılmasının ardından bomboş olan St Peter Meydanı'nda balkon penceresinde görüntülenmişti.
Papa ardından İtalya'nın başkentindeki iki kiliseyi daha ziyaret etmek için Vatikan'dan ayrıldı.
İlk önce Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda dua ederek her zaman hareketli olan Via del Corso'da aşağı inmeye başladı.