TIME yılın kişisini seçti! İki kapak 8 isim: İşte yapay zekanın mimarları

TIME dergisi, 2025 için yılın kişisini iki ayrı kapakla duyurdu.

2025, yapay zekânın tam potansiyelinin gözler önüne serildiği ve geri dönüşün olmayacağının netleştiği yıldı.

YAPAY ZEKA YILI

Yılın kişisini "Yapay zeka" ve aralarında Elon Musk'ın da olduğu 8 ayrı isim kapaklarıyla duyuran Time, "Düşünen makineler çağını getirip insanlığı hem hayran bırakıp hem kaygılandırdığı, bugünü dönüştürüp mümkün olanın ötesine geçtiği için, Yapay Zekânın Mimârları TIME dergisinin 2025 Yılın Kişisi seçildi." ifadelerini kullandı.

2025 TIME'ın da belirttiği gibi yapay zeka yılı oldu. Teknoloji milyarderleri yatırımlarını yapay zekaya yönlendirdi. TIME da "Bu yapay zekanın sorumlu bir şekilde nasıl kullanılacağına dair tartışma, onu olabildiğince hızlı bir şekilde kullanıma sunma yarışına dönüştü." İfadelerini kullandı.

Yapay zeka yarışı teknoloji milyarderleri arasında öyle bir hale geldi ki büyük zamlarla birbirlerinin çalışanlarını devşirmeye dahi başladılar.