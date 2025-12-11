PODCAST CANLI YAYIN

İmralı Heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de rapor safhası

Son dakika haberi... DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret edecek. Görüşmelerde ana gündem Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun geldiği rapor safhası olacak. MHP 120 sayfalık raporunu komisyona sundu. Buna göre; Önce YPG-PYD ve diğer örgüt bileşenleri silah bırakıp fesholacak sonra da infaz düzenlemeleri yapılacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İmralı Heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de rapor safhası
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol siyasi parti turuna çıkıyor. İmralı Heyeti Bahçeli'yi ziyaret edecek



Saat 11.00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek heyet saat 14.00'de MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.


GELİNEN SON AŞAMA VE RAPOR SÜRECİ MASADA

Meclis'teki görüşmede ana gündem Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama olacak. Bilindiği üzere DEM Heyeti geride bıraktığımız hafta 10. kez İmralı'ya gitmiş, örgütün kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la bir araya gelmişti.

İmralı Heyeti - Bahçeli görüşmesinde TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor süreci de masaya yatırılacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti YıldızMHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız


TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU GELİYOR

Terörsüz Türkiye sürecinde rapor aşamasına geçiliyor...

MHP, TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi için hazırlanan tarihi rapor sürecine 120 sayfalık kapsamlı çalışmasını sundu.

ÖNCE YPG-PYD DAĞILSIN SONRA RAPOR YAZILSIN

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YPG/PYD dahil örgütlerin tamamen dağıtılmasının ardından infaz düzenlemelerinin yapılabileceğini belirterek, ceza indiriminin af anlamına gelmediğini ve infaz ile siyasi partiler kanunu başta olmak üzere birçok yasanın sil baştan yenilenmesi gerektiğini söyledi. MHP, 'Terörsüz Türkiye' raporunu Meclis'e sundu



Yıldız şu ifadeleri kullandı:

Raporumuz 120 sayfadan oluşuyor. Daha çok siyasi değerlendirmeler var, sonunda hukuken yapılacaklar var.

Hukuken yapılacaklar şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslim edilmesi ve bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit ve ilan edilmesine bağlı.

Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesi belli, suça karışmamış olanların gelip teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri ancak herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil bu.

Tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması gerekir, denetimli serbestlik süresinde tahliye olacaklardır.
Terörsüz Türkiyede rapor zamanı... MHP Meclise sundu: PYD vurgusu!Terörsüz Türkiyede rapor zamanı... MHP Meclise sundu: PYD vurgusu!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan işverene asgari ücret mesajı: "Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"
Medyadaki safra taşı dökülüyor! Mehmet Akif Ersoy'dan "Rezan Epözdemir'le Barcelona'da görüştüm" itirafı | Kenan Tekdağ bu işin neresinde?
Casper
CANLI | 5. Finansın Geleceği Zirvesi Turkuvaz Medya'da! CB Yardımcısı Yılmaz Avrupa'da ilk 4 hedefini açıkladı
Terörsüz Türkiye'de "rapor" zamanı... MHP Meclis'e sundu: PYD vurgusu!
Merkez Bankası 2025 yılını indirimle kapattı: Aralık ayı faiz oranı açıkladı
Türk Telekom
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ile Putin Türkmenistan'da görüşecek
GQ MOTY 2025'te stil şov! Yılın enleri ve daha fazlası... İşte gecenin en çok konuşulan lookları
Torba yasa geliyor: Emeklilik, maaş, prim, vergide yeni reformlar yolda! İşte tüm maddeler
Son dakika! Adliyeyi soyan Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına kaçtığı anlar A Haber'de!
idefix
SPK Başkanı Gönül Turkuvaz'da açıkladı: Borsa'da işlem gören şirket sayısı 600'e yaklaştı
Donald Trump'ın “Venezuela” operasyonu: Machado nasıl kaçırıldı? Karayipler'de tanker baskını | ABD basını CIA darbelerini hatırlattı
Yıllardır arıyordu Müge Anlı 10 dakikada buldu! İşte Mustafa’nın duygusal anları…
Mehmet Akif Ersoy'un sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5'inde taciz mesajı!
Arınamayan CHP'de 'toplu istifa' ve 'yeni parti' bombası! Sadık vekiller ve Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Çakır sonrası hedefteki 9 isim
Güllü'nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan'ın kan donduran planı: "Atacağım şimdi seni"
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Sıfır makyaj dağınık saç! Esra Erol’u hiç böyle görmediniz: Perişan mıyım?