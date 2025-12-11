İmralı Heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de rapor safhası

Meclis'teki görüşmede ana gündem Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama olacak. Bilindiği üzere DEM Heyeti geride bıraktığımız hafta 10. kez İmralı'ya gitmiş, örgütün kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la bir araya gelmişti.İmralı Heyeti - Bahçeli görüşmesinde TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor süreci de masaya yatırılacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

Terörsüz Türkiye sürecinde rapor aşamasına geçiliyor... MHP , TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi için hazırlanan tarihi rapor sürecine 120 sayfalık kapsamlı çalışmasını sundu.MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YPG/PYD dahil örgütlerin tamamen dağıtılmasının ardından infaz düzenlemelerinin yapılabileceğini belirterek, ceza indiriminin af anlamına gelmediğini ve infaz ile siyasi partiler kanunu başta olmak üzere birçok yasanın sil baştan yenilenmesi gerektiğini söyledi. MHP, 'Terörsüz Türkiye' raporunu Meclis'e sundu

Raporumuz 120 sayfadan oluşuyor. Daha çok siyasi değerlendirmeler var, sonunda hukuken yapılacaklar var.Hukuken yapılacaklar şarta bağlı. Örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslim edilmesi ve bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit ve ilan edilmesine bağlı.Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesi belli, suça karışmamış olanların gelip teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri ancak herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil bu.Tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması gerekir, denetimli serbestlik süresinde tahliye olacaklardır.