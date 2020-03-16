Son dakika: Türkiye'de koronavirüs yakası 18'e yükseldi | Avrupa’dan gelen bir kişi 6 kişiye bulaştırdı
Son dakika haberi... Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 169 bini geçti. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin üzerinden 5 gün geçtikten sonra vaka sayısı 18'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gece saatlerinde açıkladığı 12 yeni vakanın 7'sinin Avrupa'dan ve 3'ünün de Amerika'dan giriş yaptığı tespit edildi. İki vakanın da virüsü yine Avrupa'dan Türkiye'ye taşıyan hastanın çevresindeki kişiler olduğu açıklandı. Bu kişinin virüsü bulaştırdığı hasta sayısı böylece 6'ya çıktı. Gelen son veriler, koronavirüsün Türkiye'ye taşınmasında en büyük rolü Avrupa'dan gelenlerin oluşturduğunu gözler önüne seriyor. İşte Türkiye'de ve dünyada son durum...
İLK VAKA 11 MART'TA
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart'ta Avrupa'dan gelen bir kişide görüldü. Tarihler 13 Mart'ı gösterdiğinde Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk enfekte olan kişinin ailesinden 4 kişinin koronavirüs testlerinin de pozitif çıktığını açıkladı.
14 MART: UMREDEN GELEN BİR KİŞİDE GÖRÜLDÜ
Sağlık Bakanlığı 14 Mart'ta umreden dönen bir kişide koronavirüsün tespit edildiğini ve 5 olan vaka sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. Bu gelişme üzerine, 14 Mart itibariyle umreden dönen tüm yolcuların Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alındığını, sağlık taramasının yapıldığını ve belirti görülenlere test yapıldığını açıkladı.
15 MART'TA 12 YENİ VAKA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Mart Pazar gecesi, 12 yeni vakanın olduğunu ve toplam vaka sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı. Koca, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaştı ve Avrupa'dan 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın daha tespit edildiğini açıkladı.