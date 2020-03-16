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Son dakika: Türkiye'de koronavirüs yakası 18'e yükseldi | Avrupa’dan gelen bir kişi 6 kişiye bulaştırdı

Son dakika haberi... Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 169 bini geçti. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin üzerinden 5 gün geçtikten sonra vaka sayısı 18'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gece saatlerinde açıkladığı 12 yeni vakanın 7'sinin Avrupa'dan ve 3'ünün de Amerika'dan giriş yaptığı tespit edildi. İki vakanın da virüsü yine Avrupa'dan Türkiye'ye taşıyan hastanın çevresindeki kişiler olduğu açıklandı. Bu kişinin virüsü bulaştırdığı hasta sayısı böylece 6'ya çıktı. Gelen son veriler, koronavirüsün Türkiye'ye taşınmasında en büyük rolü Avrupa'dan gelenlerin oluşturduğunu gözler önüne seriyor. İşte Türkiye'de ve dünyada son durum...

16.03.2020 10:47 - Son Güncelleme: 16.03.2020 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





