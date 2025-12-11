Bakan Güler'den PKK ve SDG'ye net uyarı: Terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz | Gazze mesajı: Türkiye sorumluluk almaya hazır

Milli Savunma Bakanlığı 2026 bütçesi TBMM'de görüşülüyor. Meclis'te konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili "Sürecin sağlıklı şekilde işlemesi için PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uymalı." dedi. Bakan Güler ayrıca Türkiye'nin Gazze'de sorumluluk almak için göreve hazır olduğunu söyledi.

