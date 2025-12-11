PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Güler'den PKK ve SDG'ye net uyarı: Terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz | Gazze mesajı: Türkiye sorumluluk almaya hazır

Milli Savunma Bakanlığı 2026 bütçesi TBMM'de görüşülüyor. Meclis'te konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili "Sürecin sağlıklı şekilde işlemesi için PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uymalı." dedi. Bakan Güler ayrıca Türkiye'nin Gazze'de sorumluluk almak için göreve hazır olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan'dan işverene asgari ücret mesajı: "Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"
İmralı Heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de rapor safhası
Medyadaki safra taşı dökülüyor! Mehmet Akif Ersoy'dan "Rezan Epözdemir'le Barcelona'da görüştüm" itirafı | Kenan Tekdağ bu işin neresinde?
Mehmet Akif Ersoy'un ifadesindeki yalan! "Televizyona çıkarmadım" dediği savunmasını yayın kayıtları çürüttü
Kremlin açıkladı: Başkan Erdoğan ile Putin Türkmenistan'da görüşecek! Zirve için saat verildi
TIME yılın kişisini seçti! İki kapak 8 isim: İşte yapay zekanın mimarları
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
CANLI | 5. Finansın Geleceği Zirvesi Turkuvaz Medya'da! CB Yardımcısı Yılmaz Avrupa'da ilk 4 hedefini açıkladı
Terörsüz Türkiye'de "rapor" zamanı... MHP Meclis'e sundu: PYD vurgusu!
Merkez Bankası 2025 yılını indirimle kapattı: Aralık ayı faiz oranı açıkladı
GQ MOTY 2025'te stil şov! Yılın enleri ve daha fazlası... İşte gecenin en çok konuşulan lookları
Arınamayan CHP'de 'toplu istifa' ve 'yeni parti' bombası! Sadık vekiller ve Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Çakır sonrası hedefteki 9 isim
Torba yasa geliyor: Emeklilik, maaş, prim, vergide yeni reformlar yolda! İşte tüm maddeler
Son dakika! Adliyeyi soyan Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına kaçtığı anlar A Haber'de!
Donald Trump'ın “Venezuela” operasyonu: Machado nasıl kaçırıldı? Karayipler'de tanker baskını | ABD basını CIA darbelerini hatırlattı
Mehmet Akif Ersoy'un sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5'inde taciz mesajı!
Aliye’nin minik Arda’sı büyüdü! Ayberk Koçar’ın son hali sosyal medyada gündem oldu