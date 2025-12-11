Fenerbahçe'ye dev forvet! Youssef En-Nesyri sonrasında gol makinesi olacak

PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek adına temaslarını sürdürüyor. Forvet konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Sezon sonunda mutlu sona ulaşıp yıllardır süren hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de gündemin öncelikli maddesi forvet transferi. Kanarya'nın Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdıktan sonra kadrosunu güçlendireceği isim belli oldu.

Artem Dovbyk (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Artem Dovbyk (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

İTALYA BASININDAN DOVBYK İDDİASI

Fenerbahçe'de ocak ayı yaklaşırken santrfor arayışları hız kazandı. İtalya basını, Sarı-Lacivertliler'in Roma forması giyen Artem Dovbyk ile ilgilendiğini duyurdu.

Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe, Serie A'dan birkaç oyuncuyu yakın takibe aldı. Haberde, ocak transfer döneminde Fenerbahçe için en olası seçeneğin Roma'nın golcüsü Artem Dovbyk olduğu aktarıldı.

Artem Dovbyk (AA)Artem Dovbyk (AA)

ROMA SATIŞA YEŞİL IŞIK YAKABİLİR

Ukraynalı forvetin Roma'da ocak ayında ayrılabilecek oyuncular listesinde yer aldığı belirtildi. İtalyan temsilcisinin, uygun bir teklif gelmesi ve aynı bölgeye bir yedek transfer edilmesi halinde Dovbyk'i göndermeye hazır olduğu ifade edildi.

Gianluca Scamacca (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Gianluca Scamacca (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

ALTERNATİF FORVETLER: ESPOSITO VE SCAMACCA

Fenerbahçe'nin gündeminde Artem Dovbyk'in yanı sıra iki isim daha bulunuyor. Inter'in genç yeteneği Pio Esposito ve Atalanta'nın golcüsü Gianluca Scamacca'nın da değerlendirildiği belirtildi. Ancak iki oyuncunun transferinin maliyet ve kulüp şartları nedeniyle zor olduğu vurgulandı.

Artem Dovbyk (Takvim.com.tr Foto Arşiv)Artem Dovbyk (Takvim.com.tr Foto Arşiv)

DOVBYK'IN SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki Artem Dovbyk, bu sezon Roma formasıyla 14 resmi maçta görev aldı. Ukraynalı golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Gianluca Scamacca (AA)Gianluca Scamacca (AA)

ESPOSITO VE SCAMACCA'NIN RAKAMLARI

Inter'in 20 yaşındaki santrforu Pio Esposito, bu sezon 18 resmi maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı. Atalanta'nın 26 yaşındaki forveti Gianluca Scamacca ise 13 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

EN-NESYRI'DEN AYRILIK KARARI

Fenerbahçe'de son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından eleştirilerin odağına yerleşen Youssef En-Nesyri hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Faslı golcünün yakın çevresi, oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmak istediğini doğruladı.

Youssef En-Nesyri (EPA)Youssef En-Nesyri (EPA)

ELEŞTİRİLER YILDIZ FUTBOLCUYU ETKİLEDİ

Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisine düşmesi ve Trabzonspor'un da gerilerine geçmesi sonrasında eleştirilerin merkezindeki isimlerden biri En-Nesyri oldu. Faslı oyuncunun son maçlarda skor üretmekte zorlanması, yaşanan puan kayıplarında etkili bir faktör olarak gösterildi.

Youssef En-Nesyri (REUTERS)Youssef En-Nesyri (REUTERS)

YAKIN ÇEVRESİ KARARI DOĞRULADI

Dış basında yer alan haberlere göre En-Nesyri'nin yakın çevresi, golcünün Fenerbahçe'de artık kendini rahat hissetmediğini belirtti. Eleştirilerden etkilendiği aktarılan En-Nesyri'nin baskı ve stresten dolayı ayrılık kararı aldığı ifade edildi.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

HEDEF AVRUPA

Geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah'ın teklifini reddeden 28 yaşındaki futbolcunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi. Faslı oyuncunun bu kez Arap kulüplerine sıcak bakmadığı, hedefinin Avrupa'da üst düzey bir takım olduğu vurgulandı.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

FENERBAHÇE TEKLİFLERE AÇIK

Fenerbahçe yönetiminin, En-Nesyri için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertliler, yıldız santrfor için geçtiğimiz yaz alınan 30-40 milyon euro seviyesindeki tekliflere benzer bir rakam bekliyor.

