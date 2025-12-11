Fenerbahçe'ye dev forvet! Youssef En-Nesyri sonrasında gol makinesi olacak

Gianluca Scamacca (Takvim.com.tr Foto Arşiv) ALTERNATİF FORVETLER: ESPOSITO VE SCAMACCA Fenerbahçe'nin gündeminde Artem Dovbyk'in yanı sıra iki isim daha bulunuyor. Inter'in genç yeteneği Pio Esposito ve Atalanta'nın golcüsü Gianluca Scamacca'nın da değerlendirildiği belirtildi. Ancak iki oyuncunun transferinin maliyet ve kulüp şartları nedeniyle zor olduğu vurgulandı.

Artem Dovbyk (Takvim.com.tr Foto Arşiv) DOVBYK'IN SEZON PERFORMANSI 28 yaşındaki Artem Dovbyk, bu sezon Roma formasıyla 14 resmi maçta görev aldı. Ukraynalı golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Gianluca Scamacca (AA) ESPOSITO VE SCAMACCA'NIN RAKAMLARI Inter'in 20 yaşındaki santrforu Pio Esposito, bu sezon 18 resmi maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı. Atalanta'nın 26 yaşındaki forveti Gianluca Scamacca ise 13 resmi maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Youssef En-Nesyri (AA) EN-NESYRI'DEN AYRILIK KARARI Fenerbahçe'de son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından eleştirilerin odağına yerleşen Youssef En-Nesyri hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Faslı golcünün yakın çevresi, oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmak istediğini doğruladı.