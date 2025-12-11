Beyaz Saray’da 12 milyarder! Trump’a milyonlar yağdırdılar

İkinci Donald Trump yönetimi ile Beyaz Saray tarihin en zengin dönemini yaşıyor. Beyaz Saray milyarderlerle dolup taşıyor.

BEYAZ SARAY'DA ABD TARİHİNİN EN ZENGİN DÖNEMİ

Beyaz Saray'daki 12 milyarderin toplam serveti mart ayı itibarıyla 390,6 milyar dolar olarak kaydedildi. The Washington Post'un belirttiğine göre bu grubun sahip olduğu servet, ABD tarihinde en zengin yönetim olan ilk Trump döneminin servetinden dahi büyük.

TRUMP'A MİLYONLARCA DOLAR YAĞDIRDILAR

The Washington Post analizine göre 2024'te Trump ve diğer Cumhuriyetçileri desteklemek için 294 milyon dolardan fazla bağış yapan Elon Musk hariç Trump yönetimindeki milyarderler ve eşleri, yalnızca 2024 seçim kampanyasında Trump'a, Trump yanlısı siyasi eylem komitelerine ve Cumhuriyetçi Ulusal Komite'ye 52 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.

İŞTE BEYAZ SARAY'IN MİLYARDERLERİ

Trump'ın başkanlık görevine ilk kez başladığı 2017 yılında Forbes, servetinin yaklaşık 3,5 milyar olduğunu yazmıştı. Trump'ın net serveti, kısmen Manhattan'ın merkezindeki gayrimenkullerinden elde ettiği kârların azalması nedeniyle düşmüştü.