PODCAST CANLI YAYIN

Beyaz Saray’da 12 milyarder! Trump’a milyonlar yağdırdılar

Donald Trump'ın ikinci dönemi ile Beyaz Saray, ABD tarihinin en zengin dönemini yaşıyor. Seçim sürecinde Trump'ın kampanyasına milyonlarca dolar yağdıran isimler dudak uçuklatan servetleriyle Beyaz Saray'da boy gösteriyor. İşte Beyaz Saray'ın 12 milyarderi...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

İkinci Donald Trump yönetimi ile Beyaz Saray tarihin en zengin dönemini yaşıyor. Beyaz Saray milyarderlerle dolup taşıyor.

BEYAZ SARAY'DA ABD TARİHİNİN EN ZENGİN DÖNEMİ

Beyaz Saray'daki 12 milyarderin toplam serveti mart ayı itibarıyla 390,6 milyar dolar olarak kaydedildi. The Washington Post'un belirttiğine göre bu grubun sahip olduğu servet, ABD tarihinde en zengin yönetim olan ilk Trump döneminin servetinden dahi büyük.

TRUMP'A MİLYONLARCA DOLAR YAĞDIRDILAR

The Washington Post analizine göre 2024'te Trump ve diğer Cumhuriyetçileri desteklemek için 294 milyon dolardan fazla bağış yapan Elon Musk hariç Trump yönetimindeki milyarderler ve eşleri, yalnızca 2024 seçim kampanyasında Trump'a, Trump yanlısı siyasi eylem komitelerine ve Cumhuriyetçi Ulusal Komite'ye 52 milyon dolardan fazla bağışta bulundu.

İŞTE BEYAZ SARAY'IN MİLYARDERLERİ

Trump'ın başkanlık görevine ilk kez başladığı 2017 yılında Forbes, servetinin yaklaşık 3,5 milyar olduğunu yazmıştı. Trump'ın net serveti, kısmen Manhattan'ın merkezindeki gayrimenkullerinden elde ettiği kârların azalması nedeniyle düşmüştü.

Takvim Logo

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP

Net serveti: 5,1 milyar dolar

O dönemden bu yana Trump'ın net servetinin 5 milyon doları aştığı belirtildi. Bu artışın büyük kısmının kripto para birimlerine yaptığı yatırımlar ve sosyal medya platformu Truth Social gibi gayrimenkul girişimlerinden kaynaklandığı öne sürüldü.

Takvim Logo

TİCARET BAKANI HOWARD LUTNICK

Net serveti: 3,2 milyar dolar

Trump'ın Ticaret Bakanı olan Lutnick, uzun yıllar finansal hizmetler firması Cantor Fitzgerald'ın CEO'luğunu yapmıştı. Kendisi eşi Trump'ın 2016 kampanyasına katkıda bulunmamış ancak 2020 seçimleri için Trump'a, Trump yanlısı siyasi eylem komitelerine ve Cumhuriyetçi Ulusal Komite'ye 550 bin dolar bağışlamıştı. 2024 seçimlerinde ise 8,8 milyon dolar bağışta bulunmuştu. Trump ise Lutnick'i eş başkan olarak atamıştı.

Beyaz Saray'ın belirttiğine göre Lutnick ailesi bu yıl da Trump'ın Beyaz Saray balo salonu projesine katkıda bulundu.

Takvim Logo

EĞİTİM BAKANI LINDA MCMAHON

Net serveti: 3 milyar dolar

Eğitim Bakanı Linda McMahon ve eşi eski Dünya Güreş Eğlence Şirketi (WWE) Başkanı Vince MxMahon WWE ile milyarlarca dolar kazandı. Çiftin ayrıldığı belirtiliyor. McMahon, Trump'ın ortadan kaldırma sözü verdiği Eğitim Bakanlığı'nın başında bulunuyor.

Takvim Logo

BAŞKAN YARDIMCISI VE BARIŞ MİSYONLARI ÖZEL TEMSİLCİSİ STEVE WITKOFF

Net serveti: 2 milyar dolar

The Washington Post'un belirttiğine göre Trump 39 yıl önce cüzdanını New York'taki bir şarküteride unutmuştu. Witkoff ise Trump'a bir sandviç almıştı. Avukatlıktan milyarder emlak kralına dönüşen Witkoff, şimdi Trump'ın Barış Misyonları Özel Elçisi.

Forbes'a göre, Witkoff'un servetinin büyük bir kısmı gayrimenkul geliştirme şirketinden geliyor . Kripto para şirketi World Liberty Financial, Ekim 2024'te yayınladığı bir kurumsal belgede, Trump ve Witkoff ailelerinin bu girişimde mali çıkarları olduğunu belirtti.

Witkoff, 2016'dan bu yana her seçim döneminde Trump'a, Trump yanlısı siyasi eylem komitelerine ve Cumhuriyetçi Ulusal Komite'ye en az 200.000 dolar bağışta bulundu. En yüksek bağışı ise 930.000 dolarla 2020'de yaptı. Ailenin başkanla olan kalıcı ilişkisinin bir göstergesi olarak, Witkoff'un oğlu Zach geçen yıl oğluna Trump'ın adını verdi.

Takvim Logo

KELLY LOEFFLER

Net serveti: 1,3 milyar dolar

Kelly Loeffler ve kocası Jeff Sprecher, Sprecher'in kurduğu ve yönettiği finans şirketi Intercontinental Exchange'de (ICE) birlikte çalıştılar. Şirketin 2005'te halka arz edilmesinden bu yana geçen yirmi yılda ICE, New York Menkul Kıymetler Borsası'nı satın aldı ve Loeffler ABD senatörü oldu.

Takvim Logo

ELON MUSK

Net Serveti: 342 milyar dolar

ABD DOGE Servisi Lideri Musk mayıs ayı sonlarında istifa etmişti. Dünyanın en zengin adamı Musk, 2024 seçim döngüsü sırasında Trump ve diğer Cumhuriyetçileri desteklemek için 294 milyon dolar harcadı . Aylarca ABD DOGE Servisi'nin bir parçası olarak Beyaz Saray'da görev yaptı. Ancak Musk'ın "özel devlet memuru" olarak geçirdiği süre, Musk'ın başkanın büyük vergi ve göçmenlik yasasını alenen eleştirmesiyle Trump ile yaşanan çok açık bir tartışmanın ortasında sona erdi.

Takvim Logo

JOE GEBBIA

Net serveti: 8,3 milyar dolar

Airbnb'nin kurucu ortağı Joe Gebbia, Trump yönetimine ilk olarak DOGE'de katılmış ve burada federal emeklilik sistemini modernize etme üzerinde çalışmıştı. Şimdi ise, Trump'ın Ağustos ayında oluşturduğu ABD hükümetinin baş tasarım sorumlusu görevini yürütüyor. Gebbia, görevinin "günümüzün devlet hizmetlerini Apple Store kadar kullanışlı hale getirmek: güzel tasarlanmış, harika kullanıcı deneyimi sunan ve modern yazılımlarla çalışan" bir yapıya kavuşturmak olduğunu söyledi.

Takvim Logo

ANTONIO GRACIAS

Net serveti: 2,2 milyar dolar

Tesla'nın da ilk destekçilerinden biri olan ve SpaceX'e yatırım yapan Gracias, Valor Equity Partners'ın kurucusu ve CEO'su. Gracias, DOGE gönüllüsü olarak göreve başlamasından günler önce Trump yanlısı bir süper PAC'e 1 milyon dolar bağışladı. Ayrıca Musk'ın America PAC'ine de 1 milyon dolar bağışta bulundu. Gracias, geçmişte Barack Obama, Hillary Clinton, Joe Biden ve Senatör Adam Schiff (D-California) gibi Demokratlara bağış yapmıştı.

Takvim Logo

TILMAN FERTIRATTA

Net serveti: 11,3 milyar dolar

İtalya ve San Marino Büyükelçisi olan Fertitta, bir restoran işletmecisi ve reality şov yıldızı. 2016'dan 2018'e kadar CNBC'nin "Billion Dollar Buyer" programının yıldızıydı. Servetinin büyük bir kısmı, Landry's, Golden Nugget Otelleri ve Kumarhaneleri ile NBA'in Houston Rockets takımının sahibi olan Fertitta Entertainment'tan geliyor.

Takvim Logo

MELINDA HILDEBRAND

Net serveti: 7,7 milyar dolar

Kosta Rika Büyükelçisi olan Hildebrand, petrol sondaj devi Hilcorp Energy'nin kurucusu Jeffrey Hildebrand ile evli. "Mindy" Hildebrand, 2024 yıl sonu itibarıyla 130 milyon dolardan fazla varlığa sahip bir aile vakfı olan Hildebrand Vakfı'nın başkanıydı.

Takvim Logo

STEPHEN FEINBERG

Net serveti: 5 milyar dolar

Savunma Bakanlığı Müsteşarı olan Feinberg, özel sermaye devi Cerberus Capital Management'in kurucu ortaklarından biri.

Takvim Logo

WARREN STEPHENS

Net serveti: 3,4 milyar dolar

İngiltere Büyükelçisi olan Warren Stephens, amcası tarafından kurulan ve daha sonra babası tarafından yönetilen Stephens Inc. adlı bir finans şirketini yönetiyordu.

2016'da Trump karşıtı bir komiteye 2,5 milyon dolar bağışladı. Ancak 2020'de kendisi ve eşi Trump'a, Trump yanlısı komitelere ve Cumhuriyetçi Ulusal Komite'ye 5 milyon dolar bağışladı; bu rakam 2024'te 8,6 milyon dolara yükseldi. Stephens ve eşi, Haziran 2023 ile Ocak 2024 arasında Nikki Haley yanlısı bir komiteye 2,9 milyon dolar bağışta bulundu.

Trump'ın 2024'te başkan seçilmesinin ardından da Trump yanlısı bağışlar devam etti. Stephens, Trump'ın 2 Aralık'taki göreve başlama törenine 4 milyon dolar bağışta bulundu.

Takvim Logo

PAUL ATKINS

Net serveti: 1,2 milyar dolar

Eşi Sarah Humphreys Atkins (çatı kaplama şirketi Tamko'nun kurucusunun soyundan geliyor) olan avukat Paul Atkins, şu anda yatırımcıları koruyan ve piyasaları denetleyen bir kurum olan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu yönetiyor.

Atkins daha önce Başkan George W. Bush döneminde Cumhuriyetçi Parti'den SEC komiseri olarak görev yapmıştı.