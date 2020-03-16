Koronavirüs aşısı hakkında bomba iddia! Trump bilim insanlarına para teklif etti

Haberde, Almanya Sağlık Bakanlığından bir yetkili, hükümetin, virüse karşı aşının Almanya ve Avrupa'da geliştirilmesini sağlamakla çok yakından ilgilendiğini savunarak, bu yüzden bakanlığın CureVac ile yoğun diyalog içinde bulunduğunu iddia etti.