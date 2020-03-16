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Koronavirüs aşısı hakkında bomba iddia! Trump bilim insanlarına para teklif etti

Koronavirüs aşısı hakkında bomba iddia! Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs kabusu, dünya çapında gündemin bir numarası olmuş durumda. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya merkezli CureVac şirketinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarını ABD'ye çekmek için büyük miktarda para teklif ettiği öne sürüldü.

16.03.2020 08:05 - Son Güncelleme: 16.03.2020 08:11
Koronavirüs aşısı hakkında bomba iddia! Trump bilim insanlarına para teklif etti

Welt am Sonntag gazetesinin, Alman hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Trump'ın, Alman Sağlık Bakanlığı bağlantılı Paul Ehrlich Enstitüsü ile virüs tedavisine yönelik aşı ve biyomedikal ilaç üretmek için çalışan CureVac'i ABD'ye çekerek sadece ülkesine özel aşıya ikna etmek için girişimde bulunduğu iddia edildi.

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Koronavirüs aşısı hakkında bomba iddia! Trump bilim insanlarına para teklif etti

Bunun için virüs aşısı üzerinde çalışan Alman bilim insanlarına çok büyük miktarda para teklif ettiği öne sürülen Trump'ın, CureVac'in geliştirmesi muhtemel aşının münhasır haklarının ABD'nin tekelinde kalmasını istediği savunuldu.

Koronavirüs aşısı hakkında bomba iddia! Trump bilim insanlarına para teklif etti

BAKANLIĞIN, CUREVAC İLE DİYALOG İÇİNDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ
Almanya ile ABD arasında çekişme yaşandığı belirtilen haberde, Alman hükümetinin CureVac'in ülkeden ayrılmaması için mali teşvikler sunmaya çalıştığı öne sürüldü.

Koronavirüs aşısı hakkında bomba iddia! Trump bilim insanlarına para teklif etti

Haberde, Almanya Sağlık Bakanlığından bir yetkili, hükümetin, virüse karşı aşının Almanya ve Avrupa'da geliştirilmesini sağlamakla çok yakından ilgilendiğini savunarak, bu yüzden bakanlığın CureVac ile yoğun diyalog içinde bulunduğunu iddia etti.

Koronavirüs aşısı hakkında bomba iddia! Trump bilim insanlarına para teklif etti

ŞİRKET İDDİALARI REDDETTİ
CureVac şirketinden yapılan açıklamada ise "satın alınma iddiaları" reddedildi.

Açıklamada, şirketin birçok kuruluş ve küresel otoriteyle temasta bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

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