Koronavirüs için Avrupa'da alınan önlemler! Avrupa'da corona virüsün görülmediği tek ülke...

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 291'E YÜKSELDİ

Corona virüsten dolayı olağanüstü hal ilan edilen İspanya'da, son rakamlara göre ölü sayısı 291, vaka sayısı 7 bin 798.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'de de corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Sanchez ve eşinin Başbakanlık konutunda oldukları, corona virüs protokolü kapsamında ayrı durdukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.



Olağanüstü halden dolayı ülke genelinde sadece eczane, market, berber, kuru temizleme dükkanları açık tutulurken, işe gitme ve köpek gezdirme dışında serbest dolaşıma sınırlama uygulanıyor.