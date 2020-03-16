Koronavirüs için Avrupa'da alınan önlemler! Avrupa'da corona virüsün görülmediği tek ülke...
Başta İtalya ve İspanya olmak üzere, Avrupa kıtası koronavirüsün merkezi haline geldi. Avrupa kıtasında virüsün yayılmadığı tek ülke Balkan ülkesi Karadağ. Sadece Avrupa kıtasında 50 bine yükseldi, ölü sayısı 1932. Peki hangi Avrupa ülkesi hangi önlemi aldı? İşte koronavirüsün Avrupa'daki yansımaları.
Karadağ Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, toplantının ardından yaptığı açıklamada, mağazaların 50 kişi, pazar ile alışveriş merkezlerinin 100 kişi sınırlamasına gideceğini belirterek, "Ülke olarak virüsün yayılmasını geciktirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk vaka tespit edildiğinde virüsün yayılmasını kontrol altına almak kolaylaşacak" diye konuştu.
AVRUPA CORONA VİRÜSÜ İLE NASIL MÜCADELE EDİYOR
İTALYA
Avrupa ülkelerinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları artmaya devam ederken, ülkeler, virüsün yayılmasını engellemek için tedbirler almaya devam ediyor.
İtalya'da yeni tip corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 368 artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 24 bin 747'ye çıktı. Ülkede, üç hafta önce patlak veren Covid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı. Ülkede mevcut corona virüs vaka sayısının 20 bin 603'e çıktığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının 24 bin 747 olduğunu bildirdi.
İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 291'E YÜKSELDİ
Corona virüsten dolayı olağanüstü hal ilan edilen İspanya'da, son rakamlara göre ölü sayısı 291, vaka sayısı 7 bin 798.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez'de de corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Sanchez ve eşinin Başbakanlık konutunda oldukları, corona virüs protokolü kapsamında ayrı durdukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
Olağanüstü halden dolayı ülke genelinde sadece eczane, market, berber, kuru temizleme dükkanları açık tutulurken, işe gitme ve köpek gezdirme dışında serbest dolaşıma sınırlama uygulanıyor.
FRANSA'DA ÖLÜ SAYISI 91'E ULAŞTI
Corona virüsten hayatını kaybedenlerin 91 ve vaka sayısının 4 bin 511'e ulaştığı Fransa'da, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, corona virüsün, halkın yarısından fazlasına bulaşabileceğini belirtti.
Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne de şehirler arası tren seferlerinin azaltılacağını söyledi.