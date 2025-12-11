PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü spikerlerin ve medya yöneticilerinin karıştığı uyuşturucu ve cinsel istismar soruşturmasında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Mehmet Akif Ersoy'un savcılığa verdiği ifadede büyük bir çelişki ortaya çıktı. Ersoy, kendisiyle birlikte tutuklanan arkadaşı Ufuk Tetik'i GYY olduktan sonra kanala çıkarmadığını iddia etmişti. Ancak bu beyanının aksine, Tetik'in Ersoy'un görev süresi içinde Habertürk'te programa çıktığı belirlendi.

Mehmet Akif Ersoy'un ifadesindeki yalan! "Televizyona çıkarmadım" dediği savunmasını yayın kayıtları çürüttü

Ünlü haber spikerlerinin de aralarında bulunduğu uyuşturucu soruşturması genişlemeye devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy. (Takvim.com.tr)Mehmet Akif Ersoy. (Takvim.com.tr)

Soruşturma kapsamında Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında dün gözaltı kararı verildi. Savcılık işlemleri tamamlanan Ersoy, Manaz, Tetik ve Gülhan, çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı (Takvim.com.tr)Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

MEHMET AKİF ERSOY'UN İFADESİNDEKİ YALAN

Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi de ortaya çıktı. Ersoy, hayatında hiç uyuşturucu madde kullanmadığını iddia ederek iddiaların çok çirkin olduğunu söyledi. Ersoy, ifadesinin bir kısmında "Ben yönetici olduktan sonra Ufuk Tetik ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolay sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır" diye konuştu.

ANCAK KAYITLAR BAŞKA SÖYLÜYOR: SON ÇIKIŞI 24 EKİM

Ancak Mehmet Akif Ersoy'un savunmasında yer alan "Ben yönetici olduktan sonra Ufuk Tetik ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım." ifadesi, yayın kayıtlarıyla çelişti.

Ufuk Tetik'in en son 24 Ekim 2025 tarihinde Habertürk'e konuk olarak çıktığı ortaya çıktı.

