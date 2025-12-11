Mehmet Akif Ersoy'un ifadesindeki yalan! "Televizyona çıkarmadım" dediği savunmasını yayın kayıtları çürüttü

Soruşturma kapsamında Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy , Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında dün gözaltı kararı verildi. Savcılık işlemleri tamamlanan Ersoy, Manaz, Tetik ve Gülhan, çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

MEHMET AKİF ERSOY'UN İFADESİNDEKİ YALAN

Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi de ortaya çıktı. Ersoy, hayatında hiç uyuşturucu madde kullanmadığını iddia ederek iddiaların çok çirkin olduğunu söyledi. Ersoy, ifadesinin bir kısmında "Ben yönetici olduktan sonra Ufuk Tetik ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolay sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır" diye konuştu.