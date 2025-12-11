Fenerbahçe'nin Brann maçı ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kanarya, Norveç'te rakibini yenerek kalan iki maça avantajlı girmek amacında. Teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi ve sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. Brann - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç'te Brann ile karşı karşıya geliyor. Bergen kentindeki Brann Stadyumu'ndaki mücadele, sarı lacivertlilerin geleceği adına büyük önem taşıyor.
CANLI TAKİP
MAÇIN HAKEMİ WILLY DELAJOD
Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod yönetiyor. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Valentin Evrard üstleniyor.
AVRUPA'DA 20. SIRADA
Avrupa Ligi'nde 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, topladığı 8 puanla turnuvada 20. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, iki galibiyetini iç sahada alırken deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilmiş, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı.
BRANN'IN PERFORMANSI BENZER
Norveç temsilcisi Brann da 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İç sahada Utrecht'i 1-0, Rangers'ı 3-0 mağlup eden Brann, deplasmanda Lille'e 2-1 kaybetti. Bologna ile 0-0, PAOK ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip toplamda 6 gol attı, 3 gol yedi.
FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK VAR
Norveç deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de iki eksik dikkat çekiyor. Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran ile sakatlığı henüz tam olarak geçmeyen Çağlar Söyüncü, Nelsoon Semedo ve Marco Asensio kadroda yer almıyor. Takımla birlikte çalışan Sebastian Szymanski'nin ise maç kadrosunda olması bekleniyor.
EN-NESYRI 11'E DÖNÜYOR
Teknik direktör Domenico Tedesco, Başakşehir maçına yedek başlayan Youssef En-Nesyri'yi Brann karşısında yeniden ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
BERGEN'DE YAĞMUR BEKLENİYOR
Norveç'in genelinde kar yağışı görülse de Bergen'de maç saatinde hava sıcaklığının 8-10 derece olması bekleniyor. Meteoroloji, gün boyunca yağmur ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KARNESİ
Sarı-lacivertliler Avrupa kupalarında bugüne kadar 295 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 116 galibiyet, 115 mağlubiyet ve 64 beraberlik elde eden Fenerbahçe, rakip ağlara 402 gol gönderirken kalesinde 417 gol gördü.
AVRUPA LİGİ'NDE 154. MAÇ
UEFA Kupası döneminden bu yana Avrupa Ligi'nde toplam 153 maç oynayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 66 galibiyet, 47 mağlubiyet ve 40 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 213 gol attı, 192 gol yedi.
TEDESCO'DAN SON TAKTİK PROVASI
Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı öğrenildi. Nelson Semedo antrenmanda yer almazken, Çağlar Söyüncü bireysel programına devam etti. Marco Asensio ağrıları nedeniyle çalışmaya katılmadı.
KAMP KADROSU AÇIKLANDI
Fenerbahçe'nin Brann deplasmanına götüreceği kadroda Marco Asensio, Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü yer almadı. Kadroda şu isimler bulunuyor:
Ederson, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.