Fenerbahçe son maçında Fereencvaros ile 1-1 berabere kaldı (AA) MAÇIN HAKEMİ WILLY DELAJOD Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod yönetiyor. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Valentin Evrard üstleniyor.

Jhon Duran (AA) AVRUPA'DA 20. SIRADA Avrupa Ligi'nde 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, topladığı 8 puanla turnuvada 20. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, iki galibiyetini iç sahada alırken deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilmiş, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı.

Anderson Talisca (AA) BRANN'IN PERFORMANSI BENZER Norveç temsilcisi Brann da 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İç sahada Utrecht'i 1-0, Rangers'ı 3-0 mağlup eden Brann, deplasmanda Lille'e 2-1 kaybetti. Bologna ile 0-0, PAOK ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip toplamda 6 gol attı, 3 gol yedi.

Oğuz Aydın (AA) FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK VAR Norveç deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de iki eksik dikkat çekiyor. Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran ile sakatlığı henüz tam olarak geçmeyen Çağlar Söyüncü, Nelsoon Semedo ve Marco Asensio kadroda yer almıyor. Takımla birlikte çalışan Sebastian Szymanski'nin ise maç kadrosunda olması bekleniyor.