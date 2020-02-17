Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 17.02.2020 10:07
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 10:16

'de kan donduran olay! Koronavirüs yüzünden 71 yaşındaki kadın bıçaklandı! Marketteki son dezenfektan yüzünden....

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip ölümcül Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bine yaklaştı. Salgının bir anda yayılması nedeniyle ülkede yaşanan panik zirveye çıktı. Virüs korkusunu en net anlatan görüntüler Çin’den geldi. Bir süpermarkette yaşanan ve sosyal medyada yayılan görüntüler adeta kan dondurdu. Rafta kalan son şişe dezenfektan için insanlar birbirine girdi. Temel tıbbi ihtiyaçların azalmaya başladığı Jiangsu'da şiddet olayları artış gösterirken, 71 yaşındaki yaşlı bir kadın ve bir çocuk markette bıçaklandı.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde bölgeye yayılan koronavirüs, şuana kadar 1700'ün üzerinde insanın ölümüne neden oldu. Toplamda 70 binin üzerinde insanda görülen salgın dünyaya korku yaymaya devam ederken, Çin'den gelen son görüntüler dünyayı dehşete düşürdü. Bir süpermarkette rafta kalan son şişe dezenfektan için insanlar birbirine girdi. Temel tıbbi ihtiyaçların azalmaya başladığı Jiangsu'da şiddet olayları artış gösterirken, 71 yaşındaki yaşlı bir kadın ve bir çocuk markette bıçaklandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Çin'de kan donduran olay! Koronavirüs yüzünden 71 yaşındaki kadın bıçaklandı! Marketteki son dezenfektan yüzünden....
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri