NBA'nin 2016 yılında basketbola veda eden süperstarı Bryant, Los Angeles Lakers maçından dönüşte Sikorsky S76 tipi helikopterin Kalifornia'da düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Bryant'ın eşi Vanessa Bryant ve diğer 3 kızının ölenler arasında olmadığı açıklandı. Olayda can veren diğer 3 kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı. NBA, dün oynanması planlanan tüm maçları iptal etti.
THY'NİN MARKA YÜZÜ OLMUŞTU
Kobe Bryant, 2010 yılında yapılan anlaşma ile Türk Hava Yolları'nın "Yeni Küresel Marka Tanıtım Elçisi" oldu. NBA efsanesi, 2013 yılında da dünyaca ünlü futbolcu Messi ile birlikte THY'nin reklam filmde oynamıştı.
NBA'DE 5 KEZ ŞAMPİYONLUK
NBA All-Star takımına 18 kez seçilen 'Black Mamba' lakaplı oyuncunun kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu bulunuyordu.
Kazada Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria- Onore'nin de hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bryant'ın eşi Vanessa Bryant ve diğer 3 kızının ölenler arasında olmadığı açıklandı. Olayda can veren diğer 3 kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı. NBA, dün oynanması planlanan tüm maçları iptal etti.
THY'NİN MARKA YÜZÜ OLMUŞTU
Kobe Bryant, 2010 yılında yapılan anlaşma ile Türk Hava Yolları'nın "Yeni Küresel Marka Tanıtım Elçisi" oldu. NBA efsanesi, 2013 yılında da dünyaca ünlü futbolcu Messi ile birlikte THY'nin reklam filmde oynamıştı.
NBA'DE 5 KEZ ŞAMPİYONLUK
NBA All-Star takımına 18 kez seçilen 'Black Mamba' lakaplı oyuncunun kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu bulunuyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.