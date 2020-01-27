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'nin efsane ismi 'dan acı veda

'nin 2016 yılında a veda eden süperstarı Bryant, maçından dönüşte Sikorsky S76 tipi helikopterin Kalifornia'da düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. da 'ın 13 yaşındaki kızı 'nin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Bryant'ın eşi ve diğer 3 kızının ölenler arasında olmadığı açıklandı.

'nin 2016 yılında a veda eden süperstarı Bryant, maçından dönüşte Sikorsky S76 tipi helikopterin Kalifornia'da düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.


da 'ın 13 yaşındaki kızı 'nin de hayatını kaybettiği öğrenildi.




Bryant'ın eşi ve diğer 3 kızının ölenler arasında olmadığı açıklandı. Olayda can veren diğer 3 kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı. NBA, dün oynanması planlanan tüm maçları iptal etti.



THY'NİN MARKA YÜZÜ OLMUŞTU
Kobe Bryant, 2010 yılında yapılan anlaşma ile Türk Hava Yolları'nın "Yeni Küresel Marka Tanıtım Elçisi" oldu. NBA efsanesi, 2013 yılında da dünyaca ünlü futbolcu Messi ile birlikte 'nin reklam filmde oynamıştı.

NBA'DE 5 KEZ ŞAMPİYONLUK
NBA All-Star takımına 18 kez seçilen 'Black Mamba' lakaplı oyuncunun kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu bulunuyordu.


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