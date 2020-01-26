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  • 27.01.2020 01:34
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 01:34

Dünya bu tweeti konuşuyor! 'ın helikopter sını 8 yıl önceden yazdı

NBA efsanesi 'ın helikopter sında hayatını kaybetmesi basketbolseverleri yasa boğdu. Efsane ismin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce twitter hesabında yazan bir kullanıcı tüm dünyada gündeme oturdu.

Kobe'nin helikopter kazasını 8 yıl önceden yazdı!

efsanesi , California'da yaşanan bir helikopter sında hayatını kaybetti.

4 yakınıyla Laker maçından dönen efsane ismin helikopteri sis nedeniyle Calabasas yakınlarında bir tepeye çarpıp yere çakıldı ve alev aldı. Yetkililer, kazadan kurtulan olmadığını ve Kobe Bryant'ın da yolcular arasında bulunduğunu doğruladı.

2012'DE YAZDI 8 YIL SONRA GERÇEK OLDU
Tüm dünyanın büyük bir üzüntüyle karşıladığı ölüm haberinin ardından sosyal medyada ortaya çıkan bir paylaşım dünya gündemine oturdu. 'dotNoso' isimli bir twitter kullanıcısının 13 Kasım 2012 tarihinde yaptığı paylaşımda Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini yazması herkesi şoke etti.

Kobe'nin 8 yıl sonra gerçekten bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi paylaşımın binlerce etkileşim almasına neden oldu. Yaşananlar sosyal medyada büyük bir şaşkınlıkla karşılandı ve böyle bir olayın 8 yıl önce bilinmesi bir çok soru işaretine neden oldu.

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