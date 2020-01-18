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  • 18.01.2020 16:31
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 16:43

: Macron'un bulunduğu yeri da paylaşan gazeteci gözaltına alındı

haberi... 'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün akşam başkent 'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin da paylaşım yapan gazeteci Taha Bouhafs gözaltına alındı.

Macron'un yerini paylaşan gazeteci gözaltında

Fransız basınında çıkan haberlerde, Bouhafs'ın, Macron'un dün akşam 'teki bir tiyatro salonunda bulunduğunu da paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Macron'un, dün akşam, Paris'teki bir tiyatro salonunda olduğuna ilişkin bazı gazeteciler tarafından sosyal medyada paylaşım yapılmasının ardından, onlarca eylemci tiyatro salonunun önünde toplanmıştı.

Emeklik reformunu protesto eden göstericiler, Macron karşıtı sloganlar atmıştı. Göstericiler, tiyatro salonuna girmeye çalışmış ancak polis engeliyle karşılaşmıştı.

Macron, tiyatro salonundan güvenlik güçlerinin eşliğinde ayrılabilmişti.

Bouhafs, Macron'un tiyatro salonunda bulunduğu sırada sosyal medya hesabında, "Şu an (Paris'teki) Bouffes du Nord tiyatro salonundayım. Fransa Cumhurbaşkanı'nın üç sıra arkasındayım.



Bazı göstericiler buralarda ve herkesi buraya çağırıyor. Hazırlık yapılıyor. Bu akşam hareketli geçebilir." mesajını paylaşmıştı.

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