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  • 14.01.2020 14:04
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 14:21

Son dakika: 'den çağrısı: e bağlı kalmalılar!

Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler (), lı taraflardan e bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi.

BM'den Libya çağrısı: Ateşkese bağlı kalmalılar!

Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki taraflardan e bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi.

UNSMIL tarafından yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların kalıcı şekilde sonlandırılabilmesi için taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "UNSMIL, Trablus'taki sivil nüfus, evlerini terk eden yüz binlerce insan ve okullarına gidemeyen 116 bin çocuk adına, tarafları devam eden diplomatik çabalara bir fırsat vermek için ilan edilen ateşkese bağlı kalmaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?
ve 'nın ortak girişimiyle hazırlanan ateşkes anlaşması, Birleşmiş Milletler () nezdindeki meşru tarafından 'da imzalanmıştı. Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri tarafı ise metindeki maddeleri düşünmek ve istişare etmek için 1 gün süre istemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinde, Hafter'in anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Hafter'in Libya'ya ulaştığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, askeri, siyasi ve mali olarak kendisine destek veren Mısır veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği iddia edildi.

Türkiye ile Rusya'nın Libya'daki taraflara çatışmalara son vermek, insani yardımları halka ulaştırmak için sunduğu ateşkes önerisi, aynı zamanda ülkedeki sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesini içeriyordu.

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