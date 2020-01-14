Başkan Erdoğan: Hafter yalan darbesi yaparak Moskova'dan kaçtı

Bize verilen sözler ile sahadaki durum arasında yer yer farklar var. Muhataplarımıza harekatlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimizi açıkça söylüyoruz. Suriye'deki gelişmeler bizim için beka vasfını sürdürdüğü müddetçe geri adım atmamız mümkün değildir.

Rejimin saldırılarından kaçan 400 bin İdlibli ülkemize doğru harekete geçti. "Güvenli bölge yapalım" diyoruz ama adım atılmıyor. Trump'a Putin'e ve Merkel'e de teklif ettik. Dünya hala Suriye'de, İdlib'de seyirci. Bir çözüm arayışında değil. Rejimin tek çözümü ne biliyor musunuz? Bunların tek çözümü varil bombalarını savunmasız insanlara atmak.

Siyasi süreci engellemeye çalışan rejimi şiddete dayalı eylemlerden vazgeçirmek herkesin sorumluluğudur Rejimi kan dökmekten vazgeçirmek herkesin sorumluluğudur. Gerekirse bunu bizzat engellemekte kararlıyız. Herkesi siyasi saiklerle değil vicdanıyla hareket etmeye davet ediyoruz. Milyonlarca insanı yüzüstü bırakmadık, bırakmayacağız.