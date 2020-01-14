Başkan Erdoğan: Hafter yalan darbesi yaparak Moskova'dan kaçtı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, dün Moskova'da yürütülen Libya için ateşkes görüşmelerinin ardından Darbeci Hafter'in anlaşmayı imzalamadan Moskova'yı terk etmesine ilişkin "Hafter masada yalan darbesi yaparak Moskova'dan kaçtı, biz görevimizi yaptık, sonrası Putin'de" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Ülkemizin bu dönemde attığı adımlar giriştiği mücadele önümüzdeki yarım asrı hatta bir asrı etkileyecek.
Bu dönemin en önemli özellilerinden biri de iç ve dış politika ayrımlarının ortadan kalkmasıdır. Her şeyin birbiri etkilediği zaman yaşıyoruz. Türkiye'ye diz çöktürmek için her şeyi denediler ama başaramadılar.
Bahçeli ve Baykal'a teşekkür
Hem Suriye hem de Libya'da son dönemde yaşanan gelişmelerle ülkemizin bekasının gerektirdiği her şeyi yapmakta kararlıyız. Devlet Bahçeli'ye izlediğimiz politikaya verdiği desteği için teşekkür ediyorum. CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a da Libya ile ilgili gösterdiği devlet adamlığı tavrı için teşekkür ederim. Tarih kimin bu ülke için fedakarlık yaptığını da kimlerin hainlerin yanında durduğunu da yazıyor.Evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras bu destansı mücadelemizdir. Suriye'de gerçekleştirdiğimiz harekatlarla terör koridorunu parçalayıp attık.
Bize verilen sözler ile sahadaki durum arasında yer yer farklar var. Muhataplarımıza harekatlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimizi açıkça söylüyoruz. Suriye'deki gelişmeler bizim için beka vasfını sürdürdüğü müddetçe geri adım atmamız mümkün değildir.
Rejimin saldırılarından kaçan 400 bin İdlibli ülkemize doğru harekete geçti. "Güvenli bölge yapalım" diyoruz ama adım atılmıyor. Trump'a Putin'e ve Merkel'e de teklif ettik. Dünya hala Suriye'de, İdlib'de seyirci. Bir çözüm arayışında değil. Rejimin tek çözümü ne biliyor musunuz? Bunların tek çözümü varil bombalarını savunmasız insanlara atmak.
Siyasi süreci engellemeye çalışan rejimi şiddete dayalı eylemlerden vazgeçirmek herkesin sorumluluğudur Rejimi kan dökmekten vazgeçirmek herkesin sorumluluğudur. Gerekirse bunu bizzat engellemekte kararlıyız. Herkesi siyasi saiklerle değil vicdanıyla hareket etmeye davet ediyoruz. Milyonlarca insanı yüzüstü bırakmadık, bırakmayacağız.