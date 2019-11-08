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  • 08.11.2019 12:40
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 12:40

'daki kilisede /'ya destek ayini!

ile büyük darbe vurulan / terör örgütüne Avrupa’daki bazı ülkelerde destek eylemleri düzenlenirken, ’da YPG’ye destek için kilisede ayin düzenlendi. Konuşmacılar Türkiye, Başkan Erdoğan ve “Barış Pınarı Harekatı” hakkında manipüle edici açıklamalarda bulundu.

'da / terör örgütüne destek için kilisede ayin düzenlendi. Ayinde konuşan konuşmacılar tek tek kürsüye davet edilerek açıklama yaptılar. İlk konuşmacının Almanya'nın Dresden kentinden geldiği ve oradaki Alman-Kürt Forumu adına konuştuğu belirtildi.

Konuşmacılar Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve "" hakkında manipüle edici açıklamalarda bulundu.

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