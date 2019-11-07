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'dan skandal ve çıkışı!

, ’nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı Fıratı’ın doğusunda başlattığı ’nda elde edilen başarıyı hala hazmedemedi. The Ekonomist’e röportaj veren Macron, "Bir diğer müttefikiniz Türkiye, bizim ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden düzenliyor" dedi.

Skandal NATO ve Türkiye çıkışı!

Macron, 'nda 'e verdiği röportajda, "'nin bağlılığı kapsamında 'nun gerçekliğini yeniden değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. ABD ve NATO müttefikleri arasında stratejik karar alma aşaması koordinasyonu yok" dedi.

NATO'nun, müttefiklerden birine yapılan saldırının diğerlerine de yapıldığını öngören si'nin geçerliliğine hala inanıp inanmadığına yönelik sorulan soruyu ise Macron, "Bilmiyorum. Beşinci Madde yarın ne ifade edecek ki?" şeklinde yanıtladı.

"AVRUPA KENDİ ORDUSUNU KONTROLÜNÜ ALMALI"
Avrupa'nın 'uçurumun kenarında' durduğunu belirten Macron, "Şu an deneyimlediğimiz şey NATO'nun beyin ölümüdür" dedi ve Avrupa'nın 'uyanması' gerektiği, kendisini jeopolitik bir müşterek olarak düşünmediği sürece silineceği uyarısını yaptı.

ABD Başkanı 'ın Avrupa Birliği'nin 'Avrupa projesi fikrini benimsemediğini' belirten Macron, bölgenin ayrıca sebebiyle oldukça zarar gördüğünü vurguladı. Macron, ABD'nin Avrupa'ya 'sırtını döndüğünü' söyledi ve Avrupa'nın kendi ordusunun kontrolünü alması gerektiğinin altını çizdi.

'nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve 'a karşı başlattığı hakkında geçtiğimiz haftalarda da skandal açıklamalarda bulunan Macron, "Bir diğer NATO müttefikiniz , bizim ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden düzenliyor" ifadesini kullandı.

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vatandaş vatandaş

demek haber vermeden askeri harekat düzenliyor ha.demek ki neymiş Türkiye bu zevatlara haber vermeden askeri harekat düzenleyebiliyormuş.bunlarda mal mal bakıyorlarmış.vay be .nereden nereye.macrona sormak lazım abd sizin çimento fabrikasını bombalarken size sordumu.neden bombaladı.demek ki Türkiye eski Türkiye değil.yeri geldiğinde hizaya gel diyebiliyor.macron acaba 2023 ü hayal edebiliyormu.2023 herşeyin herşeye gebe olduğu bir yıl.depremlerin kıyametlerin kopacağı bir yıl.bu şu an duyduğun Türkiyenin ayak sesi.bakalım o zaman ne yapacaksın.belkide Meterandın olmadığı gibi makronda olmayacak.

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cevapla 07.11.2019 17:05
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