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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 16:48

'de 'li terörist öldürüldü

'de çekilmek yerine saldıran teröristlere yönelik süren operasyonlarda ABD'li eski asker David Euback'ın başında olduğu ve kendilerine Özgür Burma Devriyeleri adını veren örgütün üyelerinden biri olan isimli terörist öldürüldü.

Suriye'de YPG'li terörist Zau Seng öldürüldü

ABD'li eski asker David Euback'ın başında olduğu ve kendilerine Özgür Burma Devriyeleri adını veren örgütün üyelerinden biri olan , çekilmek yerine saldıran teröristlerle birlikte öldürüldü.

TERÖRİSTLERİ EĞİTİYORLAR
'de, Türkiye aleyhinde kara propaganda yapan Evanjelik örgüt aynı zamanda 'li teröristlere ilk yardım eğitimi veriyor.

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Burhan Burhan

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cevapla 07.11.2019 17:24
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