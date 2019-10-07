NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, konuya ilişkin ABD medyasının ilk reaksiyonu ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Günay, ABD medyası ve sosyal medyaya yansıyan haberlerde Donald Trump'ın ve Beyaz Saray'ın yine Pentagon'a sormadan bir yazılı açıklama yaptığının konuşulduğunu belirtti.

Haberlerde, 'Pentagon'un Suriye demokratik güçlerinin desteklenmesi gerektiğini ve ABD askerlerinin orada bulunmaya devam etmesi gerektiğini' söylediğinden bahsedildiğinin altını çizdi.

"Bazı köşe yazarları da ABD'nin Suriye demokratik güçlerini yüz üstü bıraktığını belirtiyor." ifadelerini kullandı!