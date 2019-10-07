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  • 07.10.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 10:09

Son dakika: 'ye operasyon basınını üzdü! 'a diren çağrısı...

Başkan Erdoğan ile Başkanı Trump'ın dün gece gerçekleştirdiği görüşmenin ardından 'dan yapılan " yakın zamanda 'nin kuzeyine harekat yapacak" açıklaması ABD basınını üzdü. Haberlerde ABD'nin SDG'yi yüz üstü bıraktığı belirtilirken, 'a o bölgelerden çekilme çağrısı yapıldı...

YPG'ye operasyon ABD basınını üzdü!

NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay, konuya ilişkin medyasının ilk reaksiyonu ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Günay, ABD medyası ve sosyal medyaya yansıyan haberlerde 'ın ve 'ın yine 'a sormadan bir yazılı açıklama yaptığının konuşulduğunu belirtti.

Haberlerde, 'Pentagon'un Suriye demokratik güçlerinin desteklenmesi gerektiğini ve ABD askerlerinin orada bulunmaya devam etmesi gerektiğini' söylediğinden bahsedildiğinin altını çizdi.

"Bazı köşe yazarları da ABD'nin Suriye demokratik güçlerini yüz üstü bıraktığını belirtiyor." ifadelerini kullandı!

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