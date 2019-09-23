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  • Son Güncelleme: 23.09.2019 12:40

sınırında bayrak oyunu! Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası korkuya kapıldılar

Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası korkuya kapılan /'nin sınırdaki son oyunu görüntülendi. PKK/YPG, 'nin Telabyad kentinin sınırına yakın noktalarındaki bazı mevzilerine, omurgasını oluşturarak kendilerini kamufle etmeye çalıştıkları Suriye Demokratik Güçleri (SDG) isimli yapıya ait bez parçalarını asmaya başladı.

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeyinde Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarını işgal etti. Uyguladığı baskı ile sivilleri göçe zorlayıp, boşalan alanlara farklı bölgelerden getirdiği insanları yerleştirerek demografik yapıyı değiştirmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG unsurları, Türkiye sınır hattında bir terör koridoru oluşturmak istedi.

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