Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeyinde Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarını işgal etti. Uyguladığı baskı ile sivilleri göçe zorlayıp, boşalan alanlara farklı bölgelerden getirdiği insanları yerleştirerek demografik yapıyı değiştirmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG unsurları, Türkiye sınır hattında bir terör koridoru oluşturmak istedi.