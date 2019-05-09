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  • 10.05.2019 07:18
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 07:22

Maduro'yu deviremeyen şaşkın: "Çetin ceviz çıktı"

Maduro'yu başkanlık koltuğundan indiremeyen 'de Trump,Maduro’yu "çetin ceviz" olarak tanımlayıp faturayı başta olmak üzere, ekibine kesti.

Maduro'yu deviremeyen ABD şaşkın

Başkanı 'ın, başta Ulusal Güvenlik Danışmanı olmak üzere ekibinin, Devlet Başkanı 'yu hafife aldığı ve Venezuela konusunda kendisini yanılttığını söylediği iddia edildi.

Amerikan gazetesinin yetkililerine dayandırdığı haberinde, Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido öncülüğünde Maduro'ya yönelik darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Trump'ın, Maduro'yu devirmenin kolay olacağı konusunda danışmanlarının kendisini yanılttığından şikayet ettiği öne sürüldü.

Haberde Trump'ın, bu konuda Bolton'u sorumlu tuttuğu ifade edilirken, ABD liderinin ulusal güvenlik danışmanını ülkeyi "savaşa sürüklemekle" suçladığı ve Venezuela'da kendisini köşeye sıkıştırdığını söylediği iddia edildi.

ÇETİN CEVİZ ÇIKTI
Bolton ve diğer danışmanların Maduro'yu hafife almasından yakınan Trump'ın, Maduro'yu "çetin ceviz" olarak tanımladığı belirtilen haberde, isimleri açıklanmayan yetkililerin, Beyaz Saray'daki danışmanların Maduro'nun geçen hafta ülkedeki olaylarla birlikte devrilmesini beklediklerini ifade etmesi dikkati çekti.

Haberde, ABD'nin Venezuela politikasında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı, ABDli yetkililerin Maduro'nun devrilmesini artık uzun vadeli diplomatik bir mesele olarak gördüğü savunuldu.

ABD yönetimi, Maduro hükümetinden kilit isimlerin Guaido tarafına geçeceği ve Maduro'nun da ülkeyi terk edeceğini bekliyordu.

Maduro ise, ABD'nin kendisine yönelik aptalca bir darbeye kalkıştığını ve bir yere gitmeyeceğini açıklamıştı.

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