ABD Başkanı Donald Trump'ın, başta Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton olmak üzere ekibinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hafife aldığı ve Venezuela konusunda kendisini yanılttığını söylediği iddia edildi.

Amerikan Washington Post gazetesinin Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde, Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido öncülüğünde Maduro'ya yönelik darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Trump'ın, Maduro'yu devirmenin kolay olacağı konusunda danışmanlarının kendisini yanılttığından şikayet ettiği öne sürüldü.

Haberde Trump'ın, bu konuda Bolton'u sorumlu tuttuğu ifade edilirken, ABD liderinin ulusal güvenlik danışmanını ülkeyi "savaşa sürüklemekle" suçladığı ve Venezuela'da kendisini köşeye sıkıştırdığını söylediği iddia edildi.





ÇETİN CEVİZ ÇIKTI

Bolton ve diğer danışmanların Maduro'yu hafife almasından yakınan Trump'ın, Maduro'yu "çetin ceviz" olarak tanımladığı belirtilen haberde, isimleri açıklanmayan yetkililerin, Beyaz Saray'daki danışmanların Maduro'nun geçen hafta ülkedeki olaylarla birlikte devrilmesini beklediklerini ifade etmesi dikkati çekti.

Haberde, ABD'nin Venezuela politikasında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığı, ABDli yetkililerin Maduro'nun devrilmesini artık uzun vadeli diplomatik bir mesele olarak gördüğü savunuldu.

ABD yönetimi, Maduro hükümetinden kilit isimlerin Guaido tarafına geçeceği ve Maduro'nun da ülkeyi terk edeceğini bekliyordu.

Maduro ise, ABD'nin kendisine yönelik aptalca bir darbeye kalkıştığını ve bir yere gitmeyeceğini açıklamıştı.