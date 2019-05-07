Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 07.05.2019 22:41
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 22:41

'da dolar tarih oluyor

, 2018'de dolar rezervlerini altın, yuan ve avroya çevirdi. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de Rusya ve Rusya Merkez Bankası ile ülke ekonomisinin “dolarsızlaştırılması” için çeşitli adımlar atılacağını duyurmuştu.

Rusya'da dolar tarih oluyor

nca yayımlanan 2018'e ilişkin yıllık raporda, ülkenin uluslararası rezervlerindeki pay dağılımı değerlendirildi.

Rusya'nın uluslararası rezervlerinde doların payı, geçen yıl 2017'ye kıyasla 23,1 puanlık düşüşle yüzde 22,7'ye gerilerken, avronun payı 10 puanlık yükselişle yüzde 31,7'ye, yuanın payı 11,4 puanlık artışla yüzde 14,2'ye yükseltildi.

Ülkenin rezervlerindeki altının payı ise 2018 itibarıyla yaklaşık 1 puanlık artışla yüzde 18,1'e çıktı.

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkedeki petrol ve doğal gaz şirketlerinin ödemelerindeki doların payını azaltmaya yönelik planlarını yakında hükümete sunacaklarını bildirmişti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de Rusya ve Rusya Merkez Bankası ile ülke ekonomisinin "dolarsızlaştırılması" için çeşitli adımlar atılacağını duyurmuştu.

Merkez Bankası ve Rus hükümetince yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşan ülkenin uluslararası rezervleri, ağustos 2008'de 598 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriRusya'da dolar tarih oluyor
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri