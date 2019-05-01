ABD, Venezuela'yı kaosa sürükledi. Muhalif Juan Guaido, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tanımadığını söyledi. ABD'nin desteğiyle kendisini geçici başkan ilan etti. Aylardır süren krizin ardından ülkede darbe sesleri yükseldi! Guaido, Maduro'yu devirmek için Caracas'ta bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabına yükledi. Guaido, 3 dakikalık videoyla askerleri sokağa çıkmayı davet etti.

Muhalefetle bağlantılı bir grup asker de sokağa çıkıp darbe yapmaya yeltendi. Guaido tarafında olan halk ve askerler, kollarına mavi bant takarak taraflarını belli etti. Başkent Caracas'ta darbeciler, yolları kesti. Darbeci general Carlos Lopez'in, Maduro'ya sadık ordu güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Venezuela hükümeti, darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığını söyledi. Anayasal düzenin korunması için halkı sokağa çağıran Maduro da "Ordu bana bağlıklıklarını bildirdi" dedi.





TRUMP TAKİPTE

Venezuela'daki darbe girişimi ile ilgili ABD'den ilk açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Başkan Trump Venezuela'daki durumla ilgili bilgilendirildi, durumu yakından takip ediyor" denildi. ABD'li Senatör Marco Rubio ise Venezuela'da yaşanan darbe girişimine açık destek verdi ve ekledi: "Bir daha böyle bir fırsat gelmeyebilir."



Darbe girişimine katılan askerler kollarına mavi bant taktı. Yüzlerini de yine mavi bantla gizlemeye çalıştı.



DEMOKRASİLERDE SANDIK ESASTIR

BAŞKAN Erdoğan, darbe girişimine tepki gösterdi. Erdoğan, "Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır" dedi.

Koluna mavi bant takan Guaido, darbe girişiminde bulunan askerlerin yanındaydı.