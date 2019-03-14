Son dakika haberine göre Türkiye'den sonra Rusya da Boeing 737 MAX tipi uçakların uçuşunu yasakladı. Bundan böyle Boeing 737 Max tipi uçakların Rusya hava sahasına girişine izin verilmeyecek. Detaylar geliyor... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan flaş Boeing açıklaması Boeing 737 Max tipi uçak nedir? Boeing 737 Max tipi uçakların teknik özellikleri nelerdir? Boeing'den 737-8 MAX modeliyle ilgili açıklama geldi THY'den Boeing 737 MAX kararı
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