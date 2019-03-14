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  • 14.03.2019 13:06
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 13:09

: 737 MAX tipi uçakların uçuşunu yasakladı

haberine göre Türkiye'den sonra da 737 MAX tipi uçakların uçuşunu yasakladı. Bundan böyle tipi uçakların Rusya hava sahasına girişine izin verilmeyecek.

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