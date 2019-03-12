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  • 12.03.2019 20:34
  • Son Güncelleme: 12.03.2019 20:34

'den 737-8 MAX modeliyle ilgili açıklama geldi

Havacılık şirketi , son dönemde üst üste kazalara karışan 737-8 MAX modeli ile ilgili bir açıklama yayınladı. Bazı ülkelerin aldığı hava sahalarını modeline kapatma kararını anlayışla karşıladığı ancak ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) kurallarına göre ek bir işlem yapması gerekmediğinden, şirketin müşterileri ve operatörlerine güncellenmiş teknik rehberlik hizmeti verilmeyeceğini duyurdu.

Boeing'den 737-8 MAX modeliyle ilgili açıklama

'in açıklamasında, Düzenleyici kurumların ve müşterilerin iç pazarlarını korumak için bazı kararlar almak zorunda olduklarını anlayışla karşılıyoruz. Kendi filolarını güvenli bir şekilde taşımak veya hizmet verebilmek için ihtiyaç duydukları desteği sağlamak adına tüm düzenleyici kurumlar ve müşterilerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Federal Havacılık İdaresi kurallarına göre şu anda başka bir işlem yapma zorunluluğu olmaması sebebiyle güncellenmiş bir teknik rehberlik hizmeti verilmeyecek" denildi. Birleşik Krallık, Singapur, Çin ve Avustralya ardından bu modeli hava sahasından yasaklayan son ülke oldu. Pazar günü, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Nairobi seferini yapan Etiyopya Havayolları'na ait3 'in kalkıştan kısa bir süre sonra düşmesiyle 157 kişi hayatını kaybetmişti.

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